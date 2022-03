„Helas dobře známe, před týdnem jsme s ním hráli doma. Trápil nás až do konce utkání. Teď musíme hlavně hodit za hlavu nepovedený zápas v Plzni. Věřím, že budeme pokračovat v tom, co nás zdobilo celou základní část,” doufá Hůla.

V Proboštově jsou hitem masérčiny závitky. Po výhře nad Bílinou se šlo na pivo

„Já čekám, že to bude jako minule, kdy brazilští hráči byli často na míči a my se opírali o kvalitní defenzivu a vysokou efektivitu v útočné činnosti. Jen tak můžeme proti tomuhle mezinárodnímu výběru uspět. Důležité bude vydržet prvních deset minut bez obdržené branky, Tepličtí by mohli znervóznit a my potom můžeme začít hrozit dopředu. Určitě budeme chtít hrát důrazně a s vysokým nasazením. Je to play off a víme, že Teplicím tahle hra nevoní,” je před prvním zápasem, který začíná na Stínadlech ve 20.15 brněnský Vojtěch Cupák. Střetnutí vysílá přímým přenosem sportovní program České televize.