Situace v teplickém brankovišti slibovala před výkopem pátečního duelu další zápletku. Od začátku ročníku v něm stál reprezentant Michal Hůla, proti Chrudimi ale zazářil Jeronimo, jehož si Svarog spolu s Rodrigem Tavernou vytáhl z krupské Bocy Juniors. Jeronimo v teplickém klubu v minulosti chytal, byl týmovou oporou. Před rokem ale dostal přednost Hůla, zkušený Brazilec se ze Stínadel poroučel. „Chtěli jsme Chrudim překvapit. To se povedlo, Jeronimo chytal parádně," chválil po výhře nad Východočechy v Evropě již zdomácnělého Jihoameričana asistent hlavního kouče Alonsa Tomáš Künzl.

Hůla, který je považovaný za velký talent tuzemského futsalu, sledoval počínání svého kolegy proti Chrudimi z lavičky. Před zápasem s Mělníkem pak tvrdil, že se pro něho nic nemění. „Pracuju na každém tréninku stejně. Pořád dělám vše pro to, abych v bráně byl já," říkal.

To už se se Svarogem připravoval italský gólman Mirco Casassa, kterého nakonec trenér Eloy Alonso překvapivě postavil do branky proti Olympiku. „Trénoval s námi od pondělí. Jeronimo je totiž v karanténě po pozitivním testu," uvedl Künzl k nečekanému angažování nového brankáře.

Více pak prozradil Žák. „Naskytla se nám možnost získa na půjčku skvělého italského gólmana, který má titul z tamní ligy s týmem Acqua. Tehdy dělal dvojku nejlepšímu brankáři světa Mammarelovi. Naposledy chytal za kvalitní švýcarský tým Minerva, ale ve Švýcarsku se kvůli pandemii nehraje. Za standardních podmínek bychom si tak kvalitního hráče nemohli dovolit, ale naskytla se možnost ho mít na hostování. Je to opravdu vynikající brankář, který bude s Hůlou tvořit kvalitní dvojici na play off. Jeslti chceme mít výborné výsledky, tak musíme mít dva kvalitní brankáře."

Proti Středočechům Cassasa příliš práce neměl, Teplice soupeře velkých šancí nepouštěly. „Ten zápas byl pro Casassu takovým testem. Jeho výkon byl v pohodě, ale moc si nezachytal," řekl Künzl na adresu 28letého Itala. Může pro něho být výhodou to, že ovládá jazyk svých nových spoluhráčů, kteří jsou převážně ze zahraničí? „Může být výhoda, že jim řekne něco navíc. Ale zase tak velký rozdíl bych v té komunikaci neviděl."

Podle Žáka se Jeronimo přesouvá na pozici trenéra brankářů, dvojici Cassasa - Hůla bude krýt záda Jakub Marek, který si v této sezoně už také ligu zachytal. „Každý si teď myslí, že Jeronimo je dalším brankářem, že máme na tomto postu přetlak. Není tomu tak. Vychytal Chrudim, ale pak jsme si o všem povídali. Sám od sebe řekl, že nemůže chytat naplno, protože se už futsalu tolik nevěnuje. Má svou práci, už nemůže být profík. Ale kývl na to, že bude trenér gólmanů. Kromě parádní dvojky pro play off máme ještě také kvalitního Marka a mladého Soukupa. Jeronimo jim bude předávat zkušenosti."

A jaké je hodnocení pátečního na první pohled hladkého vítězství 7:0? „První poločas byl od nás trošku nemastný neslaný. Do vedení nás dostala krásná individuální akce Adriana. Druhý poločas začal tak jak první končil. Měli jsme skvělou pětiminutovku, během které jsme dali tři branky," glosuje Künzl. Také Žákovi se první půle příliš nelíbila. „S ní nejsem spokojený, chyběla tam hlavně dynamika. Ve druhém poločase už to bylo lepší, padaly góly. Máme hráče se zdravotními problémy, to mohlo mít vliv."

V příštím kole bude hrát Svarog doma se Slavií. „Musíme se do zápasu s Praženy odrazit hlavně od druhého poločasu. Ten se nám povedl. Hráli jsme pak týmově, kluci utkání i přes zranění některých spoluhráčů odmakali." Michail Žák už vše směřuje k play off. „Základní část už finišuje. Jsme rádi, že se nám podařilo posílit. Budeme mít na play off širokou lavičku, to je pro těžké duely důležité. V minulosti se nám už několikrát vymstilo, že jsme měli úzký kádr. Nechci podobnou chybu opakovat."



Slavia dorazí do Teplic v pátek, hrát se bude od 20 hodin.