"Je to vysilující. Člověk je pak frustrovaný ze zbytečné ztráty energie, kterou věnuje přípravě. Zrušení je mi líto hlavně kvůli kamarádům z domažlického týmu RSC Čerchov, se kterým máme družební akce od roku 1986," říká Navrátil.

Co se stalo? "Původně mělo startovat šest týmů. Ještě před začátkem tisku diplomů, buletinů, tabulek a rozpisů se odhlásila Kobra Řehlovice, což je mužstvo složené z dálniční policie. Vzdali to pro nedostatku hráčů. Poté odpadl Contra Team Hrob. Jeho zástupce nedostupný. Museli jsme vše předělat. V pondělí ze soutěže odstoupil Prison Teplice, který se rekrutuje z členů vazební věznice. Rovněž pro nedostatek hráčů. To už byly tři týmy z šesti mimo hru. V tak krátkém termínu se nám nepodařilo sehnat náhradníky," líčí Ladislav Navrátil.

Čudla Team Jeníkov si nechal startovné převést na listopadový Memorial Cup v sálovém fotbale, týmům RSC Čerchov Domažlice a Prison Teplice bude startovné vráceno.



Zdroj: Louka Košťany

Navrátila potěšilo, že do Košťan dorazil zástupce týmu RSC Čerchov Domažlice Karel Strádal. "Je to průkopník domažlického futsalu. Obdržel na památku diplom a buletin k neuskutečněnému turnaji. Obdrží ho i ostatní týmy," hlásí Navrátil.

Diplomy dostali také nejlepší jednotlivci historie Košťanského pouťového poháru.



Nejlepší brankář: 1. Václav HEŘMÁNEK (1.FC Šutráci Kamenný Pahorek, F.C. Louka Košťany ČOS, Sklointeriér Duchcov); 2. Josef Bubela ml. (Zdravý jádro Košťany, F.C. Louka Košťany ČOS, FC Bombardér Střelná); 3. Jiří Valeš (Hasiči Košťany); 4. František Žitňanský (SC Rozmetadlo Košťany) a Miroslav Pícha (Minim Kent Duchcov).



Nejlepší hráč: 1. Tomáš GLÖCKNER (F.C. Louka Košťany ČOS); 2. Petr Prokop (F.C. Louka Košťany ČOS,Kabátovic XI.); 3. Zdeněk Paidar (RSC Čerchov Domažlice); 4. Pavel Žitňanský (SC Rozmetadlo Košťany, Bum Bum Tequila Ráj Košťany,Kabátovic XI.).



Nejlepší střelec: 1. Vojtěch KOPTA (F.C. Louka Košťany ČOS) - 33 branek; 2. Tomáš Glöckner (F.C. Louka Košťany ČOS) - 28; 3. Pavel Prokop (F.C. Louka Košťany ČOS, Kabátovic XI.) - 23; 4. Luděk Vích (Minim Kent Duchcov), Petr Prokop (F.C. Louka Košťany ČOS, Kabátovic XI.), Štěpán Drška (F.C. Louka Košťany ČOS, Čulda Team Jeníkov, Bomby k tyči Košťany).



Nejlepší nahrávač: 1. Vojtěch KOPTA (F.C. Louka Košťany ČOS) - 25 asistencí; 2. Tomáš Glöckner (F.C. Louka Košťany ČOS) - 20; 3. František Tvrdík (Minim Kent Duchcov, Kapitán Duchcov, Kobra Tým Duchcov) - 18; 4. Luděk Vích (Minim Kent Duchcov) - 15 asistencí.



Celkem na turnaji startovalo 43 týmů - z Teplicka (35), Domažlicka (4), Mostecka (1), Chomutovska (1), Prahy (1) a Angoly (1). V historické tabulce je na prvním místě F.C. Louka Košťany ČOS - 250 bodů, na třetím RSC Čerchov Domažlice - 104; 20.místo Prison Teplice - 14 bodů a 42. místo Čulda Team Jeníkov - 0 bodů.