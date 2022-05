Judistka z Teplic Zemanová byla pátá na Evropě. V boji o bronz prohrála na ipon

Na evropském šampionátu judistů a judistek v bulharské Sofii ME předvedla v kategorii do 57 kilogramů vynikající představení teplická Věra Zemanová. Pro svůj klub Pro Sport Judo a město Teplice vybojovala páté místo. Bronzová medailistka z ME do 23 let z roku 2019 tak dosáhla na svůj dosavadní největší úspěch. Od bronzu mezi dospělými ji dělil kousek, s Eteri Lipartelianiovou prohrála padesát sekund před koncem na ipon.

Věra Zemanová (vlevo) byla na ME pátá | Foto: soukromý archiv Věry Zemanové