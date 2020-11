Co vše Pavel stihl od uvolnění opatření na začátku léta? Jaké měl uspěchy?

Celý jarní kalendář se posouval do letních měsíců. My se museli těmto posunům v přípravě přizpůsobovat. Vrcholy silniční sezony se vešly do jednoho měsíce, museli jsme na to být připraveni. Nejprve se povedlo s reprezentačním družstvem zvítězit v mezinárodním silničním etapovém závodě Regionem Orlicka, potom přišlo páté místo na MČR v časovce jednotlivců. Všee vyvrcholilo ziskem titulu mistra ČR v časovce družstev.

Jaké pak bylo léto? Byla nějaká dovolená, prázdninové výlety?

My už bohužel s Pavlem slovo dovolená a prázdniny neznáme. Jen já se snažím urvat nějaký den se sestrou Pavla Eliškou, kdy se jí snažím zpříjemnit léto. Je pravda, že je to stejně vždy v blízkosti cyklistiky, v okolí nějakého soustředění nebo závodů. Pavel už svým sportovním životem nerozeznává školní a prázdninové měsíce, zvláště v letošní první vlně korovaviru. A výlet je co? (úsměv)

V jaké kategorii Pavel teď jezdí?

Celý rok 2020 je Pavel v kategorii junior. Pouze startem zářijové cyklokrosové sezony se z něj stal tzv. druhoročák, tedy ten starší v kategorii. Pavel si udržel místo v cyklokrosové reprezentaci, přibyl mu do ní oddílový kolega Adam Seeman. To se hned lépe v oddíle připravuje.

Jaké byly cíle pro letošní sezonu? Nakolik se je daří plnit?

Cíle byly a jsou takové, že o nich nemluvíme, ale sníme o nich… Chtěli jsme, a stále chceme, prodat to, na co jsme se 11 let v cyklistice připravovali. A to, aby na konci juniorské kategorie přišel velký výsledek na světové či evropské scéně. To, co nám nyní celosvětová situace přináší, je pro nás malá tragédie. Ale my to nevzdáváme. Bojujeme s tou situací, jak se jen dá…

Co ted, když se tady nesmí sportovat? Pro cyklistiku je to dobré v tom, že se dá pořád trénovat, že?

Co se týče přípravy, tak Pavel plní tréninkové plány od trenéra pana Chrobáka na více než 100%, v tom problém není. Měsíční tréninkové dávky jsou okolo 1500 kilometrů na silnici a ani cyklokrosový trénink nejde stranou. Táhnou se v tréninku společně s Adamem Seemanem, to je posouvá ve výkonnosti.



Na druhou stranu - trénovat pořád dokola bez závodů je určitě také náročné na psychiku. Jak to Pavel zvládá?

No, musím říct, že psychicky to asi Pavel dává lépe než já. Když přišlo rozhodnutí, že junioři jsou letos vyloučeni z mistrovství Evropy v Holandsku, bylo dobře, že jsem v tu chvíli byl sám, moc slušných slov ze mě nevypadlo. Pavel se oklepal a šel na trénink, to jsem zůstal v údivu, kde vzal tu sílu.



Ještě se dá závodit v zahraničí. Nakolik toho využíváte, jak se vám na těchto akcích daří?

Hledáme každou možnou skuliny, kam se dostat. V České republice jsme stihli pouze dva závody Českého poháru, v plánu bylo několik závodů v okolních státech, ale vše se začalo rušit. Podařilo se nám ještě na poslední chvíli po 27hodinové cestě proniknout do švédského Stockholmu, kde se Pavlovi díky bodovaným umístěním podařilo dostat na čtvrté místo v celosvětovém žebříčku UCI, což by znamenalo start z první řady na všech závodech na světě. Bohužel nám nyní není dovoleno tohle konto rozšiřovat. Naposled jsme se dostali na polský pohár, odkud Pavel přivezl druhé a první místo.

Shrňte, prosím, o jaké vrcholy sezony jste přišli. A o jaké ještě přijdete?

V létě se rýsovala možnost proniknout i do silniční reprezentace a zúčastnit se francouzského mistrovství Evropy. V nejisté situaci byla reprezentace radikálně zúžená, tato možnost padla. To bereme a chápeme. Ale s rozhodnutím světové cyklistické federace o vyloučení juniorů z cyklokrosového ME z důvodu, že nejsou profesionální sportovci, se pereme ještě nyní. Dále to bylo zatím několik světových pohárů. Bohužel…. Věříme, že bude lépe.

Musíte mít negativní testy, když jedete ven?

Zatím jsme byli ve státech, kde po nás testy nevyžadovali, nebo se na nás vztahovaly vyjímky. Ale nyní z rozvolňováním omezení se testům nevyhneme, zvlášť na reprezentační úrovni.



Jak to má Pavel s učením? Co ted dělá za školu, jak mu to jde? Jak náročná je pro něj distanční výuka?

Pavel je na teplické Obchodní akademii. Musím říci, že jsme s přístupem vedení a učitelů k Pavlovo sportovní činnosti velmi spokojeni. Pavel má úlevy díky pedagogické podpoře, tzn. že má spousty dopoledních tréninků a soustředění, učivo si musí doplnit později. Má i tak fajn učitele, že jsou mu ochotni učivo vysvětlit samostatně přes Whatsapp či videohovor. Paradoxně díky distanční výuce je nyní ve „škole“ více, než byl při individuálním plánu v loňském roce.

Na závěr prosím perličku z letošní koronavirové sezony.

Tou byl poslední výjezd na závody do Polska. Jak to probíhalo? S pořadatelem si vyměňujeme desítky emailů, zda závod bude, či ne. Nakonec v pátek večer s kolegy nakládáme karavan, sousedi se diví kamže to v listopadu vyjíždíme. V Německu přichází zpráva, že je závod zrušen, následuje otočka domů, celý karavan vyložen a zase telefonát, že se závod koná. Opět musíme vše naložit a vyjíždíme znovu. Známá mi píše: Hele, člověk něco dělat musí, ale tohle už je o tom nikdy to nevzdat…



Ondřej Holl