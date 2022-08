Ať už šlo o boxerský galavečer bývalého profesionálního mistra světa Lukáše Konečného Tohle je box v Ústí nad Labem nebo minulý týden skončenou vzrušující Rally Bohemia, která odstartovala v Sosnové na Českolipsku. „Těší mě, že jsem mohl opět startovat v České republice a na Bohemia Rally. Byla to velmi obtížná soutěž, ale užili jsme si celý víkend a druhé místo je pro nás dobrý výsledek,“ řekl v cíli rakouský jezdec Gerald Winter, který logicky do českého šampionátu (vedeného vítězem Bohemky Janem Kopeckým), neboduje.

A to není poslední top motoristická událost léta na severu Čech. Na autodrom Most se po podniku na německém Nürburgringu přesunou truckeři, domácí závod mistrovství Evropy tahačů už klepe na dveře. „Most je pro nás srdeční záležitost. Ukázat se doma před fanoušky a kamarády, to je vždycky extra závod,“ přiznává i jednička roudnické stáje Buggyra Adam Lacko před kláním, které v minulosti nalákalo na svahy kolem okruhu i přes sto tisíc nejen českých diváků.

Příznivci sportu neměli na letní nudu letos čas. A to jim ještě odpadl tradiční cyklistický etapový závod Tour de Feminin, který se na začátku července konával v okolí Krásné Lípy. Místo toho mohou alespoň v televizních přenosech sledovat například Tour de France. Závod žen začne za týden. I s bývalými aktérkami ze severu Čech…