To, že nemůžete hrát, vás ale určitě mrzí, že?

Velice. Byli jsem nucení zastavit veškerou činnost našeho sportovního klubu. Především mládeži tréninky a turnaje hodně chybí.

Nepoškodí vás koronavirová pauza finančně?

Největší položka je za nájem. Když se nehraje, tak se za tělocvičny neplatí, takže pár tisíc ušetříme. Ale nevíme, co krize udělá se sponzory.

Jak tráví hráči současnou dobu?

Připravují se individuálně. Soustřeďují se především na fyzickou přípravu. Běhání, jízda na kole a tak dále. Děti se bohužel nepřipravují. Jen výjimečně, pokud jejich rodiče mají doma stůl.

Když budete hodnotit minulou sezonu, jaké hodnocení bude?

Po záchraně áčka ji můžeme hodnotit velmi kladně. Až na jednu výjimku jsme splnili cíle. „B“ a „C“ družstvu se v Krajském přeboru II. třídy dařilo. Béčko s náskokem 19 bodů vybojovalo postup, céčko skončilo na druhém místě. V příští sezoně tak budeme mít právo účasti ve třech krajských soutěžích – divizi, Krajském přeboru I. a II. třídy. Rovněž máme další tři týmy v Regionálním přeboru I. A II. třídy. V těchto okresních soutěžích se nám také dařilo; déčko bylo v RP I. třídy druhé, což je zmiňovaná výjimka, chtěli jsme, aby vyhrálo a postoupilo; éčko v RP II. třídy suverénně zvítězilo a efko ve stejné soutěži obsadilo desáté místo.

Z historie klubu



V roce 1973 vznikl pod záštitou tehdejšího Podniku bytového hospodářství oddíl PBH Teplice který další rok přešel do TJ Stadion Teplice. V lednu 2002 oddíl vystoupil z tělovýchovné jednoty a osamostatnil se pod nynějším názvem SKST Teplice (Sportovní klub stolního tenisu). Nejvyšší soutěž v historii klubu hrály ženy, které v letech 2006 a 2008 byly součástí 1. ligy. Muži hrají dlouhodobě Divizi. Nejlepší hráči klubu v historii: Jindřich Mareš (Zlatá ruka), František Minařík (vynikající obranář), Miroslav Vondra mladší (oboustranný topspinář), Martin De Filippo mladší (oboustranný topspinář). Další: Martina Zálesáková (dnes Smíšková), Michal Mít, David Rúža, Monika Hanušová.

Jakou kvalitu tyto soutěže mají?

Krajské soutěže mají velmi dobrou úroveň pro výkonnostní sport. Také RP I. je na našem okrese velmi kvalitní. Pouze RP II. je podstatně slabší. Slouží začínajícím hráčům a mládeži.



Na které hráče spoléháte?

V klubu máme řadu zkušených hráčů. Samozřejmě prim hrají hráči „A“ družstva, především pak David Rúža, Jiří Růžička, Petr Stehlík, Martin Sýkora a Tomáš Černý.



Změní se nějak kádr pro příští sezonu?

Ano, čeká nás obměna. Na odchodu jsou bohužel naši odchovanci, kteří v kategorii dorostu patřili k nejlepším v kraji. Jsou to Ondřej Pospíšil, Stanislav Čáp, Martin Mašek a Jan Podlucký. Dále přestupuje Jiří Štika mladší, naopak do klubu se po dlouhé době vrací Jaroslav Černý. Vzhledem k tomu, že poslední roky hrál 3. ligu v Jaroměři, předpokládáme, že se stane naší jedničkou.



Jaký vlastně máte počet členů?

Patříme mezi takzvaně střední klub. Počet členů se pohybuje mezi 44 – 55 členy. Minimálně 50 % tvoří mládež.



Mládež je pro vás stěžejní?

Práce s mládeží má v klubu dlouholetou tradici. Po odchodu „zlaté generace“, která v minulých letech patřila mezi nejlepší v kraji, začínáme s novými adepty stolního tenisu. Opět jsme do přípravy zapojili i děvčata.



Daří se vám získávat sponzory, nebo jste finančně závislí především na městu?

Podpora radnice je dlouhodobá, ale je zaměřena pouze na mládež. To, co obdržíme, musíme vykázat. Dotace jde především na nájem tělocvičen, dopravu a startovné při turnajích mládeže. Bez této podpory bychom těžko existovali. Nájemné za jednu hodinu tělocvičny pro dospělé činí 300 korun, na to klubové příspěvky nestačí. Roční činí 3 tisícek korun. Pokud je nechceme zvyšovat, musíme získávat sponzory. Zatím se nám to daří, uvidíme, co s dalším vývojem udělá epidemie koronaviru.



Když byste měl vytyčit cíle, jaké by byly?

Naším cílem pro budoucnost je udržet současný počet družstev v soutěžích. Nyní je pro nás ideální, protože máme zastoupení ve všech soutěžích kraje i regionu. Tato družstva chcee doplňovat mladými odchovanci klubu. A právě v tomto máme největší problém, mladí hráči většinou po dokončení školní docházky gymnázia apod. často odcházejí na vysoké školy a se stolním tenisem končí.