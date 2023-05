Nepatří prý k talentům od Boha, za své úspěchy vděčí tvrdé dřině. Dvanáctiletá Lucie Jakoubě z Teplic je ve své kategorii jednou z nejlepších krasobruslařek Ústeckého kraje. V sezóně 2022/2023 v celorepublikovém žebříčku Poháru Českého krasobruslařského svazu obsadila druhé místo ze 127 závodnic, přestože ji v závěru zastavil covid.

Lucie Jakoubě | Foto: se svolením Lucie Jakoubě

S bruslením začala ve čtyřech letech, záměr rodičů ale nebylo malou Lucinku přihlásit na krasobruslení. „Jen jsme chtěli, aby se naučila bruslit. Viděli jsme leták, ten nás zaujal. Paní Koberová z bílinského krasobruslařského oddílu si ji ale hned vzala k sobě, takže jsme ke krasobruslení přišli jako slepí k houslím," usmívá se maminka Petra Jakoubě, která je pedagožkou a zároveň šéfkou klubu Krasobruslení Teplic.

„Já si moc na svoje začátky nevzpomínám. Jen občas vidím nějaká videa, kde ještě neumím pořádně bruslit. Je to divný pohled," špitne plachá Lucie. Postupně se naučila bruslit parádně, zvládá i řadu obtížných skoků. „Největším problémem bylo naučit se dvojitého Lutze. Nejlépe mi asi jde dvojitý toeloop." Ten Lucii naučil dlouholetý rodinný přítel a trenér Miroslav Bokor ze Slovenska, jemuž vděčí za hodně.

Maminka svou dceru chválí, zároveň ale přiznává, že ve dvanácti letech už jiné krasobruslařky umí mnohem více. „Někdo už umí i trojité skoky, Lucie je zatím na dvojitých. Ale to je dané několika faktory. Jednak je problém ten, že v Teplicích máme mladé trenérky, které jsou vázané i jinde, takže nemají tolik času, i když podmínky jsou u nás dobré; pak také hraje roli její povaha, není totiž přirozený talent, navíc ji do tréninků občas musíme nutit. Když byla rok v Praze, měla hodně přísnou trenérku. Za ten rok se neskutečně posunula. Takže pokud má nad sebou bič, tak funguje mnohem lépe."

Lucie mamky názor potvrzuje. „Potřebovala bych přísnější dohled. Tady jsou všichni hodní." Poslední dobou se ale zablýskalo na lepší časy, v Teplicích trénuje zkušený Karel Nekola z Prahy. „Ale bohužel nemá tolik čas, je s námi dvakrát v týdnu. A to je málo," ví Petra Jakoubě.

Její dcerka jezdí Pohár Českého krasobruslařského svazu, ve kterém se jí daří na jedničku. Jedná se ale o béčkovou soutěž. „Vrcholem je Český pohár, ten zatím jezdí jen sporadicky. Pokud by se do něj chtěla propracovat, musela by na sobě víc makat. Začala také jezdit synchronizované krasobruslení, kde je pro ní asi větší perspektiva."

„Já bych se někdy chtěla dostat na olympiádu," sní Lucie. Jejím dalším koníčkem jsou koně. „Máme je doma. Ale nemám na ně tolik času. Na ledě jsem minimálně pětkrát v týdnu, když je sezona."

Na krasobruslení jí nejvíc baví těžké skoky a i setkávání s kamarádkami. Tento atraktivní a po všech stránkách náročný sport ale není jen o samotném bruslení. „Ten, kdo se krasobruslení chce věnovat, musí dělat i balet, gymnastiku, zároveň pak nějak cítit hudbu, takže tanec. A důležité je mít na náročné tříminutové jízdy fyzičku, takže prospěje chodit běhat," vyjmenuje Petra Jakoubě potřebné složky.

Mít dceru krasobruslařskou prý není levná záležitost. „V našem teplickém klubu platí rodiče 1 600 korun měsíčně, příští sezonu ale budou příspěvky podstatně vyšší kvůli téměř stoprocentnímu zdražení ledové plochy. Srovnání s Prahou ale pořád vyjde podstatně levněji, tam se platí 6 500 korun měsíčně a k tomu 4 tisíce za trenéra."

V příští sezoně by se Lucie ráda posunula o level výše, tedy do Českého poháru. „U ní ale především jde o to, aby něco dělala. Je to jen na ní, jakou bude mít budoucnost. Už je ve věku, kdy si to pomalu uvědomuje, ale jde to ztěžka," uzavírá maminka.