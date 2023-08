Krupka uvidí v sobotu mezinárodní rugby! Na městském stadionu se český národní tým utká od 17 hodin s reprezentací Srbska.

Mezinárodní zápas se bude hrát na stadionu v Krupce | Video: Deník/František Bílek

Na sever Čech se reprezentace vrací po šestileté pauze. Nutno podotknout, že nepůjde o rugby patnáctkové, které můžou znát diváci z televize a v němž se na podzim uskuteční ve Francii mistrovství světa, nýbrž o třináctkovou variantu tohoto sportu (známou jako rugby league).

Rugby je jeden z nejstarších sportů na světě a stejně jako třeba fotbal má i ono několik variant. V Krupce se představí národní tým třináctkového rugby. Diváky čeká unikátní zážitek, který bude plný soubojů a tvrdých skládek.

Tomu, že půjde o opravdu zajímavé utkání, nasvědčuje i kvalita soupeře; Srbsko je ve světovém žebříčku o sedmnáct příček výše než Česko. „Očekáváme, že Srbové nepošlou úplně to nejlepší, co mají. Spíše dají prostor mladým talentům a hráčům širšího výběru. I tak půjdeme do zápasu jako outsider," říká Daniel Veselý ze spolupořádajícího RLC Krupka.

Reprezentační rugby v Krupce: Česko porazilo Norsko!

Nic ale není dopředu jasné, vždyť v posledním měření obou výběrů v roce 2019 dokázali Češi Balkánce porazit 18:10. O dva roky později však Srbská U21 v Bělehradu jasně přehrála juniorskou reprezentaci 44:6. Takto silný soupeř má Českou reprezentaci především prověřit před nadcházejícím Mistrovstvím Evropy skupiny B, které se odehraje na jaře. V rámci přípravy by se pak měli Češi na podzim utkat ještě s týmy Německa a Holandska.

Domácí RLC Dragons, jedíný rugbyový klub v Ústeckém kraji, který dlouhodobě působí právě v Krupce, měl v širším výběru hned šest želízek v ohni.

„Takto kvalitní rugby na severu Čech hodně dlouho nebylo a nejspíše na pár let ani nebude. Chceme proto přitáhnout na stadion co nejvíce lidí a vytvořit domácímu výběru unikátní kulisu. Rádi bychom zasáhli i lidi, kteří rugby normálně nesledují a ukázali jim, jak nádherný tenhle tvrdý sport může být," zve Veselý do hlediště.

Celé utkání bude komentované, neznalosti pravidel se tak nově příchozí nemusí bát. „Kromě akce na hřišti připravujeme i bohatý doprovodný program pro děti i dospělé. Pro děti bude na místě spoustu sportovního vyžití, včetně možnosti si vyzkoušet třeba ragbyovou skládku nebo házení šišatým míčem. V plánu je také ,fanzóna´ se skákacím hradem a soutěžemi. Nebude chybět ani poločasová soutěž v kopu na háčko, kde budou moct diváci vyhrát hodnotné ceny od našich partnerů."

Zápas zahájí slavnostním výkopem starosta Krupky Roman Kuzma v 17 hodin. Areál však bude k dispozici fanouškům už hodinu před tím, si mohli užít bohatý doprovodný program.

Pozvánka na rugbyZdroj: RLC Dragons Krupka