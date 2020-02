„Třináct let jsem závodil v reprezentaci, pak jsem měl autonehodu a musel jsem přestat. Říkal jsem si co teď, a tak jsem si otevřel svůj oddíl. Náš klub existuje už sedmnáct let, tréninky vedu společně se svým otcem Jirkou,“ vypráví Martin Kulík, který začínal ve čtyřech letech u průkopníka karate na severu Čech Miroslava Hankeho.

Osminásobný mistr České republiky v kumite má svým svěřencům co předat. Během aktivní kariéry se stal mistrem a vicemistrem Evropy, z mistrovství světa má bronzovou medaili. „Máme nějakých čtyřicet členů veškerých věkových hranic. Může přijít kdokoliv, ale každému říkám, že se specializujeme na kumite a že to bereme profesionálně,“ upozorňuje Kulík.

Od dětí vyžaduje disciplínu. „Jsem přísný, chci, aby děti byly připraveny na to, že až půjdou zápasit, tak to nebudou mít jednoduché. Že se s nimi nikdo mazlit nebude. Shotokan je nejtvrdší full kontaktový styl karate v Čechách.“ Kulík ctí japonskou etiketu a to samé vyžaduje od svých žáků. „Mistr se musí poslouchat, co řekne, to je svaté. Musím je krotit jako šelmy. Většina dětí to vydrží, odejde málokdo, jen když to někoho bolí,“ popisuje úspěšný trenér Kulík.

Odměna za tvrdou dřinu a píli se dostaví. Krupský oddíl před nedávnem slavil historický triumf. „Poprvé v historii krupského karate jsme vyhráli nejvyšší českou ligu v kumite týmů juniorů. Po deseti letech jsme vzali titul Českým Budějovicím, které jsou top klubem v České republice,“ těší se Kulík ze zlatého úspěchu Michalů Zemka a Ondráčka.

Úspěchy sklízí i další Kulíkovi svěřenci. „Máme plno výborných závodníku. V oddíle jsme vychovali jedenáct reprezentantů. Třeba Ota Andörfer je sedminásobný mistr republiky a na Evropě byl třetí. V roce 2016 byl vyhlášený nejlepším karatistou Evropy. Momentálně máme čtyři nové reprezentanty a jednoho, který je v širším hledáčku. Jezdíme po celém světě a sbíráme medaile.“

Jednou možná bude Kulíkův žák zápasit i pod pěti kruhy. Karate totiž bylo zařazeno mezi olympijské sporty a letos v Tokiu bude mít svou premiéru.