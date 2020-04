Nejprve se toto rozhodnutí týkalo nejvyšších soutěží, o kterých rozhoduje Česká kuželkářská asociace, později se připojily i nižší soutěže.

Na severu rozhodovaly Výkonné výbory Ústeckého a Libereckého krajského kuželkářského svazu. Ti jako vypisovatelé soutěží rozhodly o zrušení všech krajských soutěží dospělých a mládeže.

"Již se nebude nic dohrávat, protože postupy do vyšších soutěží nejsou z rozhodnutí VV ČKA zajištěny. Veškeré výsledky se anulují a právo účasti v jednotlivých stupních soutěží pro ročník 2020-2021 mají ta družstva, která se zúčastnila ročníku 2019-2020. O zahájení příprav příštího soutěžního ročníku 2020-2021 Vás budeme informovat později až budou známé termínové kalendáře a další podrobnosti, které v současné době neznáme," uvádí výše zmiňované subjekty.

Svazové rozhodnutí je logické. Vnitřní sportoviště se budou otevírat až jako jedny z posledních. Kuželky navíc nejsou sportem profesionálů, dohrávaní soutěží by bylo dobrovolné. "Pokud by se to nařídilo, odehrají to všichni? A jak budeme postupovat vůči těm, kteří to odmítnou? Budeme je tvrdě trestat? Máme právo je za této mimořádné situace trestat? Jak bude vypadat a jakou úroveň bude mít závěr soutěží, když se ho někteří nezúčastní?" zazněla z úst prezidenta ČKA Jiřího Jančálka řečnická otázka. "Jak naložit s nedokončenými soutěžemi? Existuje celá řada možností. Stačí se podívat, jak k tomu přistoupili v jiných sportovních svazech u nás či v zahraničí. S výjimkou některých extrémních případů, se aplikují dvě řešení. V prvém případě se pořadí, které platilo v okamžiku přerušení, považuje za konečné. Druhou možností je soutěž ukončit a pro letošní rok zmrazit postupy a sestupy. Ani jedna z těchto možností není ideální," pokračoval Jančálek. Svaz se nakonec rozhodl pro druhou variantu, která se mu zdála být férovější. "Od počátku muselo být každému zřejmé, že neexistuje řešení, které bude mít na všechny stejný dopad. Ze dvou špatných řešení bylo vybráno to, které svojí nespravedlností postihne méně subjektů," uzavírá prezident ČKA.