„Je to tak, my můžeme v tom utkání zjistit, jak na tom po příchodu nových hráčů jsme,“ potvrzuje brankář Svarogu Michal Hůla myšlenku o tom, že čtvrteční duel bude Severočechům nastavovat pravdivé zrcadlo.

Teplice naposledy vyhrály 4:0 v Liberci, bylo to však pro ně povinné vítězství. „Domácí hráli dobře, ale myslím, že my také,“ tvrdí Rostislav Šebek, autor dvou branek. „Šance, které jsme si vytvořili, jsme i proměnili. Zafungovala nám česká čtyřka, tak oufám, že dostaneme šanci i v dalších zápasech, abychom to potvrdili“ přeje si.

Sparta, úřadující šampion, který ve finále na jaře porazil 3:0 na zápasy právě Teplice, v minulém kole vyhrála 11:4 v Hodoníně. Její program je v poslední době hodně nabitý. „Hrajeme o druhé místo, jedná se o televizní utkání. Měli bychom být kompletní. Chceme podat výkon hodný Sparty. Od Teplice očekávám daleko lepší výkon než v první vzájemném ligovém duelu, který jsme vysoko doma vyhráli,“ říká před čtvrtečním soubojem trenér Sparty Beni Simitči.



Oby týmy se utkaly také v prosincovém finále domácího poháru, kdy Sparta v Teplicích zvítězila 2:1.