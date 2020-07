Upřímnou soustrast vedle velké plejády klubů projevila i řada hráčů, trenérů, funkcionářů a fanoušků. Na bývalého spoluhráče si vzpomněli i reprezentanti do 20 let, kteří v Brně hrají přípravné zápasy proti Slovensku. Úvodní výhru 6:2 věnovali svému kamarádovi.

„My jsme si tady užívali a on už to má za sebou. Jeho čas už vypršel. Z toho má člověk mrazení v zádech. Je to tragédie,“ reagoval kapitán týmu a bývalý talent z Litvínova Jan Myšák. „Já jsem Ondru osobně neznal, ale můj brácha je stejný ročník jako on a hrával s ním,“ doplnil. „Všichni jsme šli do zápasu s tím, že chceme vyhrát pro Ondru,“ přidal obránce Stanislav Svozil.

Zdroj: Deník

Nečekaná tragédie pořádně zamávala i s Jakubem Laukem. Útočník draftovaný Bostonem Bruins hrál s Buchtelou za Piráty i v reprezentaci, byli to velmi dobří kamarádi. Lauko si nechal vytetovat na ruku iniciály O. B. a k tomu číslo 4, které Buchtela nosil v Chomutově. „Teď se mnou budeš hrát navždycky,“ napsal k fotce tetování, kterou umístil na sociální sítě. „Nikdy na tebe nezapomenu brácho.“

Rodák z Ústí nad Labem a odchovanec Slovanu Buchtela působil od sezony 2013/14 v Chomutově. V dresu Pirátů také okusil extraligu, v níž odehrál 27 utkání a připsal si gól a nahrávku. Loni se přesunul do Liberce, místo dresu Bílých Tygrů ale hájil barvy farmářského týmu. Za prvoligové Benátky nad Jizerou odehrál v poslední sezoně 57 utkání a nasbíral 25 bodů.