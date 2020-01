Doma s Panthers Praha B padli 6:12, duel na Slavii prohráli 1:8. V sobotu Louny budou mít další šanci rozšířit svůj chudý bodový zisk v Chomutově. Tamní rezerva je pouze o tři body před Lokomotivou.

Oba prohrané duely měla Lokomotiva dobře rozjeté. S Panthers hrála po první třetině 2:2, na Slavii 1:1. „Herní plán jsme paradoxně přestali plnit ve chvíli, kdy jsme se dostali do vedení. Nechali jsme se zatlačit a darovali soupeři pohodlný náskok, který si pohlídali až do konce,“ byl trenér Loun Jiří Linder mrzutý s porážky od Panterů. „Je mi líto, že jsme nerozjásali skvělé domácí publikum vícekrát, šancí na to bylo dost,“ dodal.

Ani v Praze nemohl být po skončení zápasu pozitivní, prostřední třetina Lounům znovu nevyšla. „Slavia byla lepší v obraně na své polovině, kde nás nepouštěla do nebezpečných situací. Zaslouženě vyhrála,“ uznal Linder.

Ondřej Holl