Omezení, které říkalo, že sportovní akce s účastí pod 100 lidí se můžou konat, dávalo šancí na uspořádání zápasů bez diváků, čtvrteční nové nařízení (zákaz akcí nad 30 osob) ale udělalo ve veškerém sportovním programu tlustou čáru, která ho na neurčitou dobu přeškrtla.

Po dvou zápasech v domácí hale měli futsalisté Svarog FC Teplice startovat v pátek večer v České Lípě. Střetnutí se mělo hrát bez fanoušků, nakonec se ale nebude hrát vůbec. „Nehrajeme, do Lípy nejedeme. A ani nemáme kde trénovat, protože je zavřená hala na Stínaldech. Je to hrozné. Nevím, co budeme dělat, protože nevíme, jak to bude dlouho trvat. Určitě je tím narušena regulérnost soutěže, i když je to pro všechny stejné. Ale vypadneme z tempa, nebude to dobré. Musíme se poradit o tom, jak teď vůbec dál fungovat. Mám tu hráče, které platím, nemůžou měsíc stát a dostávat peníze. Možná budou nějaké tréninky venku, nebo individuální. Fakt nevím, je příliš brzy. Mám už zavařený telefon, pořád to řešíme,“ měl hlavu v dlaních prezident a majitel Svarogu Michal Žák.

V postavení mimo hru se ocitli i fotbalisté, zrušené byly všechny víkendové duely - od nejvyšších soutěží až po ty nejnižší. LFA (Ligová fotbalová asociace) měla v kompetenci zrušení dvou nejvyšších soutěží, FAČR rozhodoval o soutěžích od ČFL níže.

„FAČR vzhledem k novému nařízení Vlády ČR bere na vědomí aktuálně vyhlášený nouzový stav a informuje tak své členy i veřejnost o tom, že soutěže, které řídí FAČR, KFS a OFS jsou do dalšího rozhodnutí státních orgánův této věci přerušeny. Respektujeme rozhodnutí Vlády ČR s ohledem na zdraví hráčů, funkcionářů i fanoušků a jsme i nadále v pravidelném kontaktu se státními orgány tak, abychom mohli včas reagovat na jakékoliv další změny, které by se týkaly průběhu soutěží, které pod nás spadají,“ řekl předseda Asociace Martin Malík.

Podle mnohých ale současný stav nedává příliš šancí na dohrání sezony. Především amatérští fotbalisté by těžko měli po zrušení nouzového stavu možnost dohrávat odložené duely v rytmu víkend – středa – víkend. „Podle mě už je konec sezony. Nevypadá to, že by vir byl za měsíc pryč. A my to pak nestačíme dohrát,“ myslí si trenér TJ Krupka Martin Vrtiška. Jeho svěřenci nemají od středy kde trénovat, krupský sportovní areál je uzavřený, v provozu není ani jedno sportoviště. „My jsme věděli, že zápas v Horním Jiřetíně budeme mít kvůli terénu odložený, takže kluci měli do neděle individuální tréninky. Co bude dál, to rozhodneme po neděli, ale je možné, že je po sezoně. Je to nová situace. Pokud by po sezoně bylo, tak ani nevím, kdy začít tréninky na tu novou,“ krčí krupský kouč rameny.

A jak by Vrtiška vyřešil otázku postupu a sestupu v rozehraném ročníku? „Ať postoupí ti, kteří jsou nejvýše, kteří do úspěchu hodně investovali, dolů ať jdou ti nejslabší. Tak se mi to zdá nejspravedlivější.“

Kromě zmiňovaných sportovišť v Teplicích a Krupce jsou uzavřené i zimní stadiony v lázeňském městě a v Bílině. O možnost trénovat tak přišly ve všech kategoriích hokejisté HC Teplice Huskies a HC Draci Bílina. Nejsou v tom sami, svou činnost pozastavila i řada dalších sportovních oddílů. Stav nouze je postavil mimo hru.