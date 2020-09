Mladí běžci budou v úterý vítat podzim. Na programu je Mladé Běkodo

Běžecké tratě kolem Doubravky budou v úterý dějištěm třetího kola Mladého Běkoda. To se ponese v duchu vítání podzimu. Na mládež od dvou do 15 let čekají tratě od 200 do 1650 metrů.

Mladé Běkodo | Foto: Vitasport