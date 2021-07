Reprezentanti ŠK Teplice se na prestižní akci dostali díky svým výborným výkonům. A ani mezi elitou se neztratili.

Veverka i Slívová usilovali o co nejlepší umístění v kategorii do 12 let. Celkem sehráli devět náročných partií v praktickém šachu.

Celý turnaj trval týden, na jeho konci byla obrovská radost zástupců teplického oddílu.

Veverka vybojoval 6,5 bodu z devíti, za což si vysloužil báječné druhé místo.

Slívová uhrála 5,5 bodu. Ani její šesté místo není k zahození.

ŠK Teplice díky svým dvěma reprezentantům patřil na Šumpersku k nejúspěšnějším oddílům mistrovství. Veverka se díky stříbru probojoval do národní šachové reprezentace mládeže.