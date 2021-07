„Bylo to dlouhé, a nechal jsem vše na trenérech. V největší míře jsme využívali online tréninky, při hezkém počasí v zimě náhodná setkání na kopci a bobovačka. A také jsme vymysleli Válečnický sprint na Letné, kde to byla běžecká akce i s rodičemi,“ dává Suska k dobrému některé z „covidových“ akcí.

Jak pak probíhal návrat na sportoviště?

Dodržovali jsme, co jsme měli. Využívali jsme pouze venkovní sportoviště ve skupinkách, byli jsme maximálně po 12 lidech. Ve většině případů ve dvojicích s rozestupy. Cokoli už pro nás bylo vysvobození po online světě. Pak jsme se sešli komplet a všichni natěšení.

Vracely se děti s pár kily navíc, nebo to bylo v pohodě? A vrátily se všechny?

Kila navíc byla velmi zřídka, ale fyzička dost špatná. Spíš si myslím, že došlo ke ztrátě svalové hmoty, než k nárůstu tuků. Kupodivu se děti vrátily všechny, respektive skončilo asi 5 dětí ze všech, což není žádná tragédie.

Jak pak probíhaly tréninky?

Od května jsme trénovali v Sokolovně Na Letné, využívali jsme také venkovní hřiště v ZŠ Maxe Švabinského. Zprvu jsme v hale nevyužívali sprchy a šatny. Dětem to vesměs nevadilo a rodičům snad také ne. Jen starší kategorie by tu sprchu určitě po tréninku uvítaly. Rodiče si děti vyzvedávali před halou, s tím nebyl problém. Musím hráče i rodiče pochválit za správný a rozumný přístup. V červnu už se to vrátilo do normálu.

Snažili jste se vše dohonit?

Plnohodnotně jsme trénovali a do prázdnin odehráli několik přátelských zápasů s okolními kluby. Vydali jsme se i na turnaj do Drážďan, kde jsme s U11 uspěli.

A co nová sezona?

Celkem budeme přihlašovat 8 mládežnických kategorií, od U10 po U17, a tři dospělé kategorie, dvě mužské a jednu ženskou. Obzvláště v nejmladších kategoriích tzn. U6 – U11 máme opravdu hodně dětí. Vypadá to, že je v budoucnu budeme dělit na holky a kluky, což je neuvěřitelné. Zároveň však cítím, že můžeme mít v budoucnu problém s trenéry, kterých není nikdy dost a všichni to dělají při práci. Nikdo není zaměstnancem klubu.

Co bude o prázdninách?

O prázdninách nás čekají tradiční akce - začátkem srpna Letní basket camp 2021 a koncem srpna soustředění v Meziboří. Od září pak pevně věřím v klasické tréninky a soutěže se vším všudy.

Pořádali jste nějaké nábory či podobné akce?

Ano, v tomto ohledu se nám povedlo neuvěřitelné číslo, protože jsme během konce května a celého června nabrali 30 nových baskeťáčků, a to na otevřených trénincích ve venkovních prostorech ZŠ Maxe Švabinského. To číslo ne skvělé a pořád se z toho nemůžu vzpamatovat, mám opravdu radost.

Co muži, dají se do kupy? Jsou tam starší ročníky, například ve fotbale jich celá řada odpadá.

Jasně, motivaci najdeme. Těšíme se. Teď hrajeme klasicky fotbálky, ale od září najedeme na basket. Rádi bychom začlenili některé hráče U19, budou mít prostor i v „béčku“. Například Lukáš Holman se velmi dobře uvedl na zkoušce ve Slunetě. Určitě mu chceme dát prostor i v Severočeské lize.

Jak to vypadá s halou pro basketbal? Nedávno se o ní hovořilo…

Stále jsme na Letné, podmínky pořád nic moc. Nicméně město je nakloněné pro novou halu, probíhají nějaká jednání. Věříme v lepší zítřky, nic jiného nám nezbývá. Každý trénink se modlím, aby nám to na Letné nespadlo na hlavu.