Klubu ale pomohli především kvalitní hráči, kteří jeho dres obékají už od začátku tažení za vyššími soutěžemi. I v České Lípě tak za Morgan Commanda hrál například Michal Bílek, hráč druholigového fotbalového Ústí nad Labem. Hattrickem pomohl skolit Slaný, branku dal i Bohemians. Velkou práci odvedli také Marek Krátký (Brozany), Daniel Richter (Žižkov) a další. V brance chytal proboštovský Michal Račuk.

„Kádr neprošel žádnou velkou změnou. Jediná změna nastala na postu brankáře. Momentálně pracujeme na příchodu ještě jednoho gólmana. Tím soupisku pro druhou ligu nejspíše uzavřeme," tvrdí Bárta.

V České Lípě fanoušci hnali Teplice fanaticky za postupem. To potvrzuje i šéf klubu. „Atmosféra na sobotní baráži byla fantastická. Podporu jsme cítili v obou utkáních, byl to hnací motor, který nám pomohl k úspěšnému zdolání baráže. Když vás ženě tolik lidi kupředu, tak je to takový šestý hráč na hřišti. Velice si vážíme toho, že s námi jedou kamkoliv, a to i v super počtu."

Jak Morgan Commando zvládne druhou nejvyšší soutěž finančně? „Finančně vše zvládáme pomocí od našich sponzorů, kteří jsou nedílnou součástí naší cesty. Bez sponzorů a partnerů bychom nemohli mířit tak vysoko. Kvůli pandemii není vůbec lehké nějaké nové sponzory sehnat. Přesto by se mělo vše zvládnout. Měli jsme také schůzku se zástupcem města Teplice, kterému se naše práce líbila, jednáme o možné budoucí spolupráci. Jsme vděčni všem našim sponzorům a partnerům, že i v této těžké době zůstali s námi a pomáhají nám. Velice si toho vážíme a doufáme, že naplníme naše cíle."

Podle Bárty by mělo mužstvo hrát své domácí duely v hale na Stínadlech. „Zatím je vše v řešení, ale pevně věříme, že se pro nás místo najde. Takováto soutěž si zaslouží hrát v pěkné hale se super zázemím. Chtěli bychom také přilákat více lidi z řad veřejnosti. Futsal je pěkný sport, ale pořád není tak populární, jako je třeba fotbal. Na Stínadlech jsme chtěli hrát už divizi, ale soutěžní ročník se bohužel kvůli pandemii nerozjel."

A kam celek míří? „Samozřejmě bychom chtěli hrát v soutěži vysoko, ale je to těžké takhle dopředu říct. Ve skupině západ je spoustu kvalitních týmu, soutěž nebude vůbec jednoduchá. Každopádně chceme Teplice reprezentovat v tom nejlepší světle. Nejen protože máme samotné město v názvu, ale také hájíme barvy města a jsme srdcaři. Proto chceme dosáhnout, co nejlepších výsledků," ubezpečuje Jakub Bárta.

Teplicko by mělo mít v nové sezoně jeden prvoligový tým (Svarog) a dva druholigové (Morgan Commando, Boca Juniors). Nad účastí krupské Boky ale visí otazník, z klubu prosakují informace, které říkají, že existuje možnost nepřihlášení 2. ligy.