„Jsme šťastní, že to vyšlo,“ uvedl 33letý univerzál jihočeských vítězů Mickal Kriško, jenž v minulé sezoně slavil trofej s Duklou Liberec.

Liberečtí se s Ostravou dělí o pomyslný bronz. „Nemohli jsme se trefit do servisu, ale musím kluky pochválit za bojovnost, že se vždy do zápasu dokázali vrátit. No a že v koncovce dostaneš dvě lajny ze servisu, to se stává,“ hodnotil duel s Karlovarskem liberecký trenér Petr Brom.

„Předvedli jsme dobrý výkon a zápas se divákům musel líbit. Rozhodující asi bylo střídání Ihnáta, jeho dvě lajny ze servisu v koncovce čtvrtého setu. Když budeme takto hrát v play off extraligy, věřím, že něco ještě letos uhrajeme,“ řekl liberecký kapitán Jakub Veselý.