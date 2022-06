Boca bojovala v minulé sezoně o postup do 1. ligy, v rozhodujícím utkání ale doma prohrála s Perštejnem, který místo ní slavil historický triumf. Přesto Krupka mohla mít ligu, Boca totiž obdržela nabídku hrát ji místo Svarogu.

„Je to tak, dostali jsme ji. Ale rozhodli jsme se, že ji nepřijmeme. A nebudeme hrát ani ve 2. lize. Hodně mě to štve, peru se s tím, ale rozhodl jsem se pro takhle razantní konec,“ říká šéf krupského týmu Vasil Knor.

Teplice končí, ligu hrát nebudou. Na vině jsou finanční problémy

Důvod tohoto rozhodnutí? „Snažili jsme se vše dělat na profi úrovni. V lize jsme chtěli být mezi čtyřmi nejlepšími tým, tomu musíte přizpůsobit rozpočet. Jenže město, kraj ani nikdo jiný nám nenabídl žádnou pomoc. Nikdo se na ničem nechce podílet,“ vysvětluje Knor.

„Měli jsme problém s tím, aby bylo kde trénovat. Když slýchám, jakou podporu města mají jiné týmy, tak se jen divím, co se v Krupce a Teplicích děje. Chtěli jsme rozjet školku futsalu pro děti, ale ani na to Krupka neslyšela. To pak člověk ztrácí chuť dělat sport,“ štve Knora.

Futsalový Perštejn je v euforii. Vyhrál v Krupce a je jen krůček od postupu

A tepličtí Sheriffs? Mužstvo složené převážně z policistů, se rozpadá, protože není nikdo, kdo by ho organizačně vedl. Alespoň tak zní vyjádření klubu…