To, že ceny za energie vystřelují, je následek koronavirové pandemie. Klubům už sebrala tučné procento dětí, které se ke sportu po několika covidových pauzách nevrátily, kosu však brousí dál. Straší karanténami, zákazem sportu pro neočkované. A pokud provozovatelé sportovišť zvýší už tak nemalé nájmy, řada klubů, především těch menších, to pocítí. A co teprve oddíly, který už nyní bojují o přežití…

„Už před touto sezonou došlo k zdražení ledu. Sice o malou částku, ale pro krasobruslení, které je individuálním sportem a na ledě je většinou maximálně 10 dětí, je to i tak velký zásah do rozpočtu. Naši členové platí nemalé měsíční poplatky. Pokud by se pronájem ledové plochy znovu zdražil, byť jen o minimum, většina rodičů by to zřejmě již finančně nezvládla a pro oddíl krasobruslení by to bylo likvidační,“ má strach z existence mladého klubu Krasobruslení Teplice Petra Jakoubě.

I hokejový klub čeká, jestli led znovu podraží. „Samozřejmě, že se toho obáváme,“ potvrzuje klubový šéf Martin Cimrman. I lední hokej patří k těm sportům, které nejsou zrovna levnou záležitostí.

Tohle nás může zničit! Malé kluby se shodují, trpí především ty, kde už nyní rodiče platí vysoké členské příspěvky. Podle všeho to vypadá, že zdražování se nevyhne žádnému sportovišti. Je proto logické, že jejich pronájmy poletí dřív či později nahoru. Jak z toho ven? Kluby, které jsou na okraji zájmu, se těžko můžou spolehnout na podporu sponzorů, ty získávají velmi těžko. Více než kdy jindy je proto nyní důležitá podpora obcí a měst. A samozřejmě i státu. Různé dotační programy můžou být pro mnohé oddíly záchranou. Vedení klubů musí nyní tlačit na politiky, sport je pro naše děti v současné „covidové" době nesmírně důležitý.

Z Teplic o kousek dál, do Krupky. Podle Tomáše Syryčanského, manažera krupských sportovišť, k nárůstu cen dojde ve druhé polovině tohoto roku, mnohem výraznější ale bude příští rok. „Momentálně vyhodnocujeme smlouvy a řešíme s dodavateli, jestli nedojde k neočekávaným krokům, což by pro nás bylo nepříjemné vzhledem k uzavřeným smlouvám se školami a velkými oddíly, které mají platby za sportoviště rozpočtované do konce školního roku. Následně připravíme plán regulace cen za pronájmy sportovišť,“ uvedl pro Deník. „Pevně věřím v co nejlepší variantu, aby nebyl ohrožen provoz sportovišť a současně měly školy, kluby a spolky finance na nájmy, a fungovaly dál v stávajících režimech,“ přidal.

Poměrně v klidu jsou v Oseku, konkrétně pak představitelé fotbalového Baníku. Využívají totiž zdarma městský areál. „Náš klub asi zdražování citelněji nezasáhne. Může se stát, že se nám zdraží nájem naší kanceláře na stadionu, ale neočekávám nic dramatického,“ říká předseda fotbalového klubu Patrik Váňa. Baníkovci ale netrénují pouze v městském areálu. „Tělocvičny si pronajímáme ve vedlejší základní škole a ani tam nemám zatím žádné signály, které by vedly ke zdražení. Ale pokud by k tomu došlo, tak si myslím, že to rozpočet klubu příliš nezasáhne.“

V podobném duchu mluví i šéf FK Bílina Petr Procházka. „Věřím, že navýšení cen zvládneme. Nepočítám, že bychom zvyšovali členské příspěvky.”

Většiny sportovních oddílů se ale zdražování dotkne. Otázkou je, nakolik poznamená jejich činnost.