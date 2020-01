Severočeši mají svému soupeři co vracet, v úvodním vzájemném duelu tohoto ročníku nejvyšší futsalové soutěže Plzeň na Stínadlech vyhrála 5:4. Atraktivní střetnutí se hraje od 18 hodin před kamerami ČT Sport.

“Čeká nás velmi těžký soupeř z Plzně. Je to velmi nepříjemný a tvrdý soupeř. My jsme ovšem v situaci, kdy už nemáme prostor příliš váhat. Pokud se ještě chceme před play off poprat o co nejlepší umístění, musíme bezpodmínečně vyhrát. Uvidíme, jakou taktiku nám trenér připraví. Doufám, že ve čtvrtek večer budeme my ti šťastnější,“ vyhlíží soupeře teplický Jíří Baran.

Také plzeňský Michal Holý, který hrál v minulosti v lázeňském městě, očekává těžké utkání. “S Teplicemi to bude jako vždy těžký a vyrovnaný zápas. Po úspěšném zápase na Slavii si myslím, že pokud s Teplicemi neprohrajeme, tak už si nenecháme vzít třetí místo po základní části. Hrajeme doma, navíc v televizi, takže určitě do toho dáme všechno. Chceme, aby body zůstaly v Plzni.“

Oba celky jsou povzbuzeny výhrami. Plzeň v posledním kole vyhrála v Edenu nad Slavií 7:1, Teplice byly rovněž úspěšné venku, ve vyhroceném utkání zvítězily ve Vysokém Mýtě 3:0