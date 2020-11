„Nevíme, jestli jsme vůbec profesionální sport,“ vznášel v úterý v poledne řečnickou otázku Michail Žák, šéf teplického Svarogu, jednoho z předních týmu elitní ligy. „A také se řeší, jestli kluby budou chtít do toho jít, protože testování bude stát spoustu peněz. Obávám se, že víc než půlka bude proti. My chceme ale vždy hrát. Za každé situace,“ tvrdil. "Bohužel náš sport není profesionální, hrát nebudeme," řekl později prezident futsalového svazu Otakar Mestek.

Od pondělí kluby nejvyšší futsalové soutěže řešily, jestli se liga rozjede. „Máme společný chat, všichni se k tomu vyjadřují. Na první a zásadní dotaz ale zatím nemáme odpověď – totiž jestli je futsal profesionální sport. Některé kluby totiž profesionální jsou, některé jen poloprofesionální, jinde je to spíše amatérské. Takže čekáme, jestli nám vůbec dovolí hrát,“ líčil Michail Žák, jehož Svarog se řadí k jedněm z mála profesionálních.

Měl i další obavy - najdou kluby potřebné finance na nákladné testování? „Co to tak sleduji, tak půlka týmů to chtít nebude. A mám obavy, že nakonec to bude víc než půlka. Na základně hlasování pak zasedne výkonný výbor, který rozhodne, jak to s ligou bude dál. Když budou kluby proti okamžitému startu, tak se asi začne až v lednu, možná v únoru, možná to bude bez play off. My ale budeme vždy pro, aby se hrálo za každé situace. Jsme profíci, futsal je naše práce, chceme hrát!“

Ve hře byla i varianta levnějších testů. „Musíme čekat. Ale pokud by se mohlo testovat těmi levnějšími, tak už by to možná bylo i pro většinu klubů dostupné."

Konec spekulacím učinil předseda futsalového svazu Otakar Mestek. "Některé kluby jsou profesionální, některé ne. Aby se hrálo, musely by být profivšechny. Navíc těžko splníme všechny nutné podmínky,“ přiznal.

Futsal má tedy velký problém. Hlavně profesionální týmy jako Svarog. V Evropě totiž futsalové soutěže dál pokračují. A řada hráčů nyní do nich bude mířit. Tepličtí o jednu zahraniční akvizici už přišli. „Bohužel už nás opustil Pica – Pao, který se rozhodl hrát v Itálii. Sedli jsme si, promluvili. Já chápu, že chce hrát, nemá smysl ho tu držet. Ten současný stav je prostě katastrofa. Hráči můžou trénovat jen doma, v parku běhat. Náš trenér jim pořád posílá nějaké plány, to je fajn, ale oni potřebují hlavně trénovat s míčem a hrát. Věřím, že se situace začne brzy zlepšovat a my budeme moct konečně hrát,“ uzavřel Žák.

Start futsalové soutěže je nyní v nedohlednu. Hovoří se o lednu, možná až o únoru.