V době, kdy sportovní akce kvůli pandemii nového typu koronaviru plošně stojí, je elektronický sport (esport) vítaným zpestřením. Ve světě je fenoménem, i v České republice je na vzestupu. Prvními fotbalovými celky, které měly své esportové družstva, byly Teplice a Sparta. A právě tyto týmy se utkaly na FIFĚ v přátelském utkání, které se konalo u příležitosti odloženého prvoligového duelu tradičních rivalů, které se mělo hrát na Letné. V teplu svých obýváků a pokojíčků vyhráli sparťané po dramatické bitvě 4:2.

ESPORTOVÝ TÝM FK TEPLICE. Zleva: Vujtík, Živny, Šraga, Mikan | Foto: FK Teplice

"Do utkání se zapojili tři hráči na obou stranách. Každý jednotlivý souboj byl složen ze dvou zápasů, každý z nich musel skončit vítězstvím jednoho z hráčů, za které obdržel jeho tým bod. Celkem se tedy rozdávalo 6 bodů. Pokud by utkání skončilo remízou 3:3, tak by byl na programu rozhodující duel," informuje mluvčí FK Teplice Martin Kovařík, který zápas sledoval společně s dalšími dvěma tisíci uživateli přes Twitch, což je kanál vysílající nejen esportové měření sil.