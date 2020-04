“Vidíš, jak je ten tvůj sport nedůležitý!” píchají do nás ukazováčky a ostrá slova těch, kteří z různých důvodů nemají rádi líté bitvy o puk, míč, tenisák, zápolení na žíněnkách, běhání na dráze i mimo dráhu a další druhy zápolení, které v nás, sportem prostoupených jedincích vyvolávají pocity, které jsou druhé straně neznámé.

“Tak co, kolegové sporťáci? Už trénujete rekvalifikaci až redaktoři padnou na držku?” snažila se popíchnout sporťáky, kteří často neznají víkend a dlouhé večery tráví psaním referátů z právě skončených duelů, jedna nejmenovaná kolegyně. Chyba lávky! Práce je pořád dost. A důležitost sportu se poslední dobou ukazuje čím dál víc.

Zatímco zdraví jedinci, kteří mají dobrou imunitu, často posilovanou právě sportováním, nemoc covid-19 na svém těle často ani nepoznají, ti, kteří si tělo huntují kouřením, nadměrnou konzumací alkoholu či pasivním životním stylem, nezřídka končí vinou přidružených nemocí s virem v těle na JIPu. Je proto více než zřejmé, že sport by se měl stát v dalších měsících přirozenou složkou posilování imunity každého z nás.



Vlády všech zemí by měly uříznout velký díl z rozpočtového koláče a nakrmit jím sportovní kluby a spolky, které se věnují především mládeži, amatérskému sportování. A profesionální kluby by si měly uvědomit, že roztáčení závratných finančních spirál, kterými se snaží zlanařit, nebo udržet sportovce ve svém revíru, je nesmyslné. Smysl je naopak v investicích do sportující mládeže, protože čím více dětí ke sportu přivedeme, tím zdravější a odolnější v budoucnu společnost proti všem virům bude. A to je jen jeden z mnoha benefitů sportování.