Nejstarší závodník vzpěračského Mistrovství České republiky v Praze 47 letý Jan Anger, kam byli nominováni i dva jeho tepličtí kolegové, vybojoval ve váhové kategorii do 109 kg krásné třetí místo výkonem 128 kg v trhu a 148 kg v nadhozu.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.