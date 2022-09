FOTO A VIDEO: Háj dal béčku SK Dubí šest gólů a má první body

Pořadatel ale nehodil flintu do žita a rozhodl se uspořádat nohejbalový turnaj trojic na kurtech ve Střelné. Košťanský pouťový pohár sloučil s 29. ročníkem Fluokov Cupu, který byl v srpnu kvůli průtrži mračen zrušen. „Mrzí nás to, ale alespoň byl Pamětním diplomem k osmdesátým narozeninám odměněn zástupce sponzora z Fluokov s. r. o. pan Ivan Jech. S reorganizací soutěže měl hodně starostí hlavní pořadatel Vojtěch Kopta, který vše zvládl bezchybně. O pitný režim závodníků a diváků se postarali Richard Kopřiva a Jitka Kreuzmannová. Vyhrála Louka, která byla suverénní, pořadí na druhém až čtvrtém místě rozhodla užší tabulka vzájemných zápasů. Poslední skončilo uskupení Los Kundos Košťany, které mělo ve svém středu jednu ze dvou žen, které se turnaje zúčasnily,“ přidává Navrátil další poznatky.

Výsledky:

SABÍCI KOŠŤANY – TENIS POTOK KOŠŤANY 2 : 1 ( 10 : 1, 9 : 10, 10 : 5 )

F. C. LOUKA KOŠŤANY ČOS – LOS KUNDOS KOŠŤANY 2 : 0 ( 10 : 4, 10 : 3 )

LOUPÁCI KOŠŤANY – BOMBY K TYČI KOŠŤANY 0 : 2 ( 9 : 10, 6 : 10 )

TENIS POTOK KOŠŤANY – F. C. LOUKA KOŠŤANY ČOS 0 : 2 ( 2 : 10, 3 : 10 )

BOMBY K TYČI KOŠŤANY – SABÍCI KOŠŤANY 1 : 2 ( 6 : 10, 10 : 6, 8 : 10 )

LOS KUNDOS KOŠŤANY – LOUPÁCI KOŠŤANY 0 : 2 ( 3 : 10, 2 : 10 )

BOMBY K TYČI KOŠŤANY – TENIS POTOK KOŠŤANY 2 : 0 ( 10 : 8, 10 : 4 )

LOUPÁCI KOŠŤANY – F. C. LOUKA KOŠŤANY ČOS 0 : 2 ( 5 : 10, 9 : 10 )

SABÍCI KOŠŤANY – LOS KUNDOS KOŠŤANY 2 : 0 ( 10 : 6, 10 : 3 )

TENIS POTOK KOŠŤANY – LOUPÁCI KOŠŤANY 1 : 2 ( 5 : 10, 10 : 9, 5 : 10 )

LOS KUNDOS KOŠŤANY – BOMBY K TYČI KOŠŤANY 0 : 2 ( 7 : 10, 5 : 10 )

F. C. LOUKA KOŠŤANY ČOS – SABÍCI KOŠŤANY 2 : 0 ( 10 : 8, 10 : 5 )

LOS KUNDOS KOŠŤANY – TENIS POTOK KOŠŤANY 1 : 2 ( 7 : 10, 10 : 7, 4 : 10 )

F. C. LOUKA KOŠŤANY ČOS – BOMBY K TYČI KOŠŤANY 2 : 0 ( 10 : 8, 10 : 5 )

SABÍCI KOŠŤANY – LOUPÁCI KOŠŤANY 0 : 2 ( 9 : 10, 3 : 10 )

Pořadí:

1. F. C. Louka Košťany ČOS 5 0 10 : 0 10

2. Bomby k tyči Košťany 3 2 7 : 4 6

3. Loupáci Košťany 3 2 6 : 5 6

4. Sabíci Košťany 3 2 6 : 6 6

5. Tenis Potok Košťany 1 4 4 : 9 2

6. Los Kundos Košťany 0 5 1 : 10 0

Soupisky:

F. C. LOUKA KOŠŤANY ČOS: Vojtěch Kopta, Tomáš Glöckner, Petr Smutný ;

BOMBY K TYČI KOŠŤANY: Marie Anna Kapicová, Petr Vaněk ml. , Michal Bartoš ;

LOUPÁCI KOŠŤANY: Filip Glöckner, Jan Žitňanský, Dominik Měchura ;

SABÍCI KOŠŤANY: Jan Benedikt, Michal Musil, Ammar Yaghi ;

TENIS POTOK KOŠŤANY: Jan Tischer, Libor Hubka, Ladislav Toman ;

LOS KUNDOS KOŠŤANY: Kateřina Neymanová, Miroslav Vaňásek ml. , Miloslav Kučera ml.