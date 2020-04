V poslední době je v souvislosti s vámi slyšet hlavně o padelu, novém sportu, který je pro mnoho lidí velkou neznámou. Dostal se v žebíčku sportů, které hrajete, aktuálně na první místo?

To je těžké říci. Vždy jsem byl a stále ještě jsem především badmintonista, který hraje tento sport soutěžně a stále ho trénuje, je to tak desítky let. Nicméně badminton je na levelu, kde ho hraji já, šílený fofr. Je to hodně hra o rychlosti a rychlostní vytrvalosti. Musíte být v opravdu velmi slušné kondici. Troufám si tvrdit, že oproti ostatním raketovým sportům věnují špičkoví badmintonisté mnohem více času kondici, než například tenisté, squashisté nebo stolní tenisté. Je mi už hodně let, začínám nestíhat, navíc mám určité zdravotní ortopedické trable. Jsou neslučitelné s 1. ligou, kterou jsem vloni ještě hrál. Padel jsem poznal na jaře v roce 2018. Byla to láska na první pohled. Popravdě jsme nevěřil, že mu takhle propadnu. Před tím jsem ho sledoval na videích a říkal si, co je to zase za nový divný sport. Hned mě to ale chytlo a ihned jsme věděl, že to bude moje další sportovní cesta. Tedy tento rok se to zřejmě zlomí ve prospěch padelu.

Co je na padelu tak skvělé? Pro laika se může zdát, že hlavně to, že snoubí několik sportů najednou.

Skvělé je na padelu to, že pokud jste alespoň trošku sportovec, ihned si dobře zahrajete čili téměř okamžitě vám to jde. Technika úderů totiž na té základní úrovni není tak složitá, velmi rychle si ji osloví každý. Oproti tenisu je to skutečně mnohonásobně jednodušší. Tenis je ze všech raketových sportů technicky nejnáročnější. Než si dva, nebo čtyři lidé spolu alespoň nějak zahrají tenis, trvá to dlouho; je třeba si osvojit – nacvičit si techniku úderů, jinak jen sbíráte míče a nemáte z toho radost. To v padelu ve značné míře odpadá. V tomhle to je podobné s badmintonem, proto také probíhá již přes 10 let boom hobby badmintonu; na základní úrovni ho může pinkat doslova každý. Oproti badmintonu má padel ale ještě tu výhodu, že není tak náročný kondičně. A je tu ještě jedna věc, která je na padelu skvělá: díky tomu, že se hraje jako squash v kleci, jsou tam stěny, generuje to hru kde je spousta herních variant, různě se využívají úhly, rotace, je to zajímavé, kreativní a opravdu zábavné. A velmi rychle se v tom člověk zlepšuje, což jsem tedy v žádném jiném sportu nepozoroval.

Jakému raketovému sportu je padel tedy nejpodobnější?

Nejblíže má padel jednoznačně k tenisu – je to takový malý jednodušší tenis; šíře hřiště je stejná jako tenisový kurt, ale délka je o dva metry kratší na každé straně. Ze squashe můžete leda tak přebrat klid vzadu u skla, kdy jste zvyklý si v klidu počkat na míč až se vám odrazí zpátky, nicméně pokud by nastoupili dva tenisté proti dvěma squashistům, tenisté určitě vyhrají. Rozhodnou voleje a hra na síti, tam jsou tenisté mnohem lepší. Bohužel z badmintonu využiji leda tak způsob pohybu dozadu a to, že badminton je hra rychlejší a kondičně náročnější, takže mi připadá padel z tohoto pohledu v pohodě a jednodušší, nicméně technicky je to zcela jiný sport. Stolní tenista využije to, že je zvyklý každému míčku udělovat rotace – horní spodní, stranové a jejich kombinace, což je v padelu velice důležité a rotace míčků se zde používá mnohem více než například v tenisu.

Jaké postavení má padel v Česku? Má už svou asociaci?

V České republice je nyní devět padelových kurtů. Tři jsou v Praze v tenisovém a padelovém klubu Písečná. Toto místo je centrem Českého padelu, tam jezdím hrát a trénovat. Jeden kurt je v Berouně, dva kurty jsou soukromé, dva kurty jsou od roku 2019 v Ostravě a poslední postavený kurt v České republice je v Teplicích ve sportovním centru v Trnovanech. Když jsem se dozvěděl, že se v Teplicích bude stavět kurt, měl jsem ohromnou radost. Kurt se otevíral minulý rok na podzim. Asociace funguje celkem dobře, pořádá se série asociačních žebříčkových turnajů, na Písečné pořádají turnaje pro začátečníky. V České republice se vloni hrál i jeden turnaj mezinárodní, letos budou tyto turnaje dva – v Praze a v Ostravě. Náš padel má i svůj web - czpadel.cz

Jak je na tom tento sport jinde?

Padel zažívá v Evropě neskutečný boom. Tahounem je Španělsko. Ve Španělsku je to nyní sport populárnější než tenis. Má postavení hned za fotbalem. Stačí se zajet podívat na Kanárské ostrovy – tenisové kurty e tam ustupují, předělávají se na padelové. Pro lidi je ten sport jednodušší, přístupnější. Druhá země, kde padel kvete, je kromě Protgulaska, Švědsko. Dále pak Holandsko, Německo, Francie.. Opravdu hodně se nyní v Evropě rozmáhá.. Jinak ten sport pochází z Latinské Ameriky, konkrétně z Argentiny.

Kolik ho hraje hráčů a jaké jsou u nás soutěže?

Padel je společenská událost. Singly se nehrají vůbec, na žádné úrovni. Jen debly a mixy. Na padelové odpoledne chodí celé rodiny, jsou v areálu tři hodiny a hrají padel proti sobě rovným soupeřům. U nás funguje série žebříčkových turnajů, těch je asi deset. A koná se mistrovství České republiky. Dále jsou u nás turnaje pro začínající hráče, které pořádá klub na Písečné. Na začátku května se měla rozjet další tour, která je určená pro začínající hráče. Hrát se mělo postupně ve všech městech, kde je kurt. První turnaj měl být 3. května v Teplicích, ale kvůli pandemii se konat nemůže, minimálně do 25. května je vše zrušené. Aktuálně hledám pro teplický turnaj nový termín. Ale už trénujeme, to můžeme.

Dočkají se kurtů pro padel i další města?

Dva kurty se mají letos stavět v Ústí nad Labem. Uvidíme. Těším se na to. Očekávám boom, který je nyní brzděn nedostatkem kurtů. Bašta padelu je jednoznačne Tenis - padel klub Písečná v Praze.

Jaké jsou úspěchy našich hráčů v mezinárodním kontextu?

Mezinárodní úspěchy jako Češi zatím nemáme žádné. Pouze Marek Švejnoha, bývalý český tenista, nyní žijící již několik let ve Španělsku, se padelu věnuje profesionálně jako trenér. V zemi zároveň hraje 1. španělskou ligu. Já měl možnost se zúčastnit v listopadu 2019 ME jednotlivců i družstev v Lisabon. Jako stát jsme z těch padelových zemí měli jen pramálo šancí. Porazili jsme jen Irsko, jinak jsme jako družstvo všechno prohráli. Jsem však přesvědčen, že Češi jsou šikovný národ. Příští mistrovství se zase posuneme výše. V jednotlivcích se naše nejlepší dvojice Marek Švejnoha – Jakub Lenc dostala do osmifinále turnaje. Já s Martinem Bartošem se štěstím skončil též na 9. - 16. místě, ostatní bohužel neproklouzli síti prvního kola. Konkurence byla veliká.



Jaké ještě máte úspěchy?

Mám dva bronzy z mistrovství republiky 2018 i 2019 a tři vítězství na turnaji české serie. Podle žebříčku jsem sice druhý v republice, reálně ale budu tak na hraně první desítky. Konkurence se totiž zvedá.



Padel plánujete mít výhledově na prvním místě?

Badminton jsem i kvůli svému zranění od minulého léta hodně upozadil na úkor padelu a racketlonu. V okamžiku, kdy bych v badmintonu přestal stíhat, tak to pro mě skončí, nebudu hrát ani veteránské turnaje. Budu trénovat a hrát padel. Občas i racketlon pro zábavu. Tohle asi nastane už velmi brzy. (úsměv)