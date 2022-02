„Byl to dobrý zápas. Promarnili jsme ale několik gólových šancí a naopak dostali branky, které normálně nedostáváme. Z toho se ale poučíme a v příštích zápasech budeme silnější,“ má jasno Felipinho, futsalista Svarogu Teplice.

Ústí nad Labem na senzační body nedosáhlo, stále tak nemá jistotu záchrany. „Do utkání jsme vstoupili s řadou absencí, přesto jsme podali mnohem lepší výkon než v České Lípě. Soupeř potvrdil svou vysokou kvalitu, za předvedený výkon se však stydět rozhodně nemusíme. Kromě zlepšeného výkonu je pozitivem, že i při absenci bratrů Zápotockých dostali šanci dorostenci, kteří mohou v budoucnu čerpat ze získaných zkušeností,“ uvedl ústecký Matěj Čapek.

Tři důležité body doma sebrala Česká Lípa, která porazila brněnský Helas 5:3. Svěřenci Karla Kruliše sice rychle prohrávali o dvě branky, utkání ale otočili a zvítězili podruhé v řadě.

„Věděli jsme, o co nám jde. Byli jsme svázaní, nervózní. Nevstoupili jsme do toho vůbec dobře,“ přiznal Karel Kruliš, kouč českolipských Démonů.

Českolipští nepropadli panice a do poločasu po trefách Hrdého, Švece a Zapletala skóre otočili. „Kluci se dokázali uklidnit, moc nám pomohla kontaktní branka Hrdého. Po změně stran jsme hrály dobře v obraně. Brno předvedlo dobrý výkon, hrálo power play, zatlačilo nás. My jsme to ale vydrželi a tři body jsou naše,“ usmál se Kruliš.

Démoni tak sebrali body v zápasech, ve kterých to šlo. „Musíme už jenom věřit. Jsou tam zápasy, které mohou být nevyzpytatelné. Třeba Sparta Ústí. Vlci zase hrají s Libercem a Helasem. Může se stát cokoliv. Když se srovnáme na 16 bodech, bude rozhodovat minitabulku. Nám by se samozřejmě nějaký ten bod hrozně hodil, ale bodovat proti dalším soupeřům by bylo vlastně sci-fi,“ dodal Karel Kruliš.

Osmý Liberec chtěl doma zaskočit první Chrudim. To se vůbec nepovedlo, lídr tabulky vyhrál drtivě 9:0! „Rozjetá Chrudim nás bohužel totálně přejela. Mrzí mě určitě nevstřelení aspoň jedné branky, protože minimálně tři šance jsme na to měli. Některé góly, které jsme inkasovali, byli z naší strany laciné. Chrudim ukázala obrovskou kvalitu a my jsme bohužel na lepší výsledek neměli nárok,“ přiznal Karel Vrabec, kouč Liberce.

Futsal, 1. FUTSAL liga:

Rapid Ústí nad Labem - Svarog Teplice 3:8 (1:3)

Branky: 19. Mello (10 m kop), 30. Výborný (Mello), 35. Výborný (10 m kop) – 6. Senra, 15. Felipinho (William), 19. Senra (Varela), 23. Varela, 31. Felipinho (Senra), 33. Diece (Senra), 36. Diece (Rodriguinho), 39. Felipinho (Senra)

Rozhodčí: Řeháček, Laštovička. ŽK: 2:0. ČK: 0:1 (35. Varela). Diváci: 97.

FC Rapid Ústí nad Labem: Klečka (Smolař) – Pedro, Fernando, Koc, P. Výborný – Mello, M. Čapek, Schorsch, J. Gajdoš – připraven Maxa.

Svarog FC Teplice: Hůla (ve 20. na 10 m kop a od 21. Ben) – Pacheco, Diece, Rodriguinho, Felipinho – Varela, William, Senra, Abrham – připraven Slepčík, připraven Rhouila, připraven F. Kopecký, připraven Künzl.