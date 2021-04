O rozhořčení prezidenta Svarogu Michaila Žáka jsme již informovali. „Myslím si, že to centrum mohlo být jinde. Z haly nás vyhodili, výrazně nám to zkomplikuje snahu o zisk titulu. Byla to poslední kapka, přístup města se nám dlouhodobě nelíbí, v Teplicích nejde dělat profesionální sport!" zlobil se před týdnem Žák, přesto zdůraznil, že zdraví je na prvním místě a sport ustupuje do pozadí. Tepličtí futsalisté našli azyl v Lovosicích.

Ozval se také jeden z nejrespektovanějších hráčů historie teplického futsalu Michal Salák, který nyní hraje v Německu. „Futsal je sport, který dělá městu Teplice asi druhou největší reklamu, co se týče kolektivních sportů, a ono mu vezmeme halu! A vlastně Svarog vyžene hrát jinam. Za mě je to nepochopitelné. Nezlobte se na mě, ale myslím si, že by se určitě dalo najít jiné místo. Ale to by lidé, kteří o tom rozhodují, museli chtít!" vzkázal Salák radním na facebooku. „Nechci se dotknout fotbalového klubu, to vůbec ne, ale který klub se držel tak dlouho v popředí nejvyšší soutěže tak dlouho? Teplice byly šestkrát druhé v lize, vyhrály domácí pohár. To podle mě není málo. Lidé, kteří v Teplicích rozhodují o sportu, by se měli zamyslet, a to rychle! Ale vím, že tato doba není lehká pro nikoho," dodal.

Kromě Svarogu má v hale domov také florbalový oddíl Dynamo DDM Teplice. Jak se se ztrátou domácího prostředí vypořádá? „Momentálně to pro nás vlastně ani komplikace není, protože trénovat nemůžeme. Až bude trénování povoleno, budeme mít k dispozici i nadále tělocvičny Hotelové školy a ZŠ Metelkovo nám., díky kterým jsme schopni pokrýt tréninky mládeže do 13 let. Pro zbytek mládeže a pro dospělé hráče hledáme jiné prostory, předběžnou domluvu máme v hale v Krupce. Vzhledem k tomu, že tuto sezónu již svaz ukončil, tak plánujeme i venkovní tréninky. Mnohem větší komplikace to pro nás bude, pokud se nestihne proočkovat do září a hala nebude k dispozici i pro další měsíce. Poté by to již mohlo ohrozit chod klubu jednak z hlediska tréninku, tak z hlediska zápasů a turnajů," říká manažer Dynama Jakub Podlucký.

Zajímavá je i jeho odpověď na otázku, jak se vlastně oddíl o uzavření haly dozvěděl. „Nikdo to s námi nekonzultoval, postupně jsme se to dozvídali místní šeptandou, oficiální informace nemáme doteď. Kompenzace ani náhradní řešení nám nabídnuto nebylo. Nicméně chápeme, že momentálně je očkování důležitější. Takže pokud má město za to, že hala je jediný, nebo nejideálnější prostor, tak chápeme, že očkování dostane přednost."



To, že vedení města nedalo oficiálně vědět o nutnosti udělat z haly očkovací centrum, mrzí i Žáka. „Jen pan Tetřev, ředitel Sportarény Teplice, se bavil s našim manažerem o tom, co by mohlo nastat, ale nic oficiálního. Až poté, co jsme se ozvali, nám nabídl kompenzaci z vlastní kapsy pan primátor Hanza. Ceníme si toho, ale nepovažujeme za vhodné, aby nám dával nějaké peníze ze svého, odmítli jsme to. Mrzí nás, že se pro náš klub nenajdou peníze z rozpočtu na sport. Nevíme, kde je problém. Pomůžeme si tedy sami."

O prázdninách budou mít v Sportaréně Teplice soustředění oddíly krasobruslení a ledního hokeje. Očkovací centrum totiž neohrozí provoz zimního stadionu. Šéfka Krasobruslení Teplice Petra Jakoubě ale neskrývá své obavy z narušení kempu. Část tréninků vždy probíhala v hale, což nyní nebude možné. „Rozhodně se kemp něj bojíme. Pokud situace dovolí a bude se konat, budeme pak cvičit venku na hřišti u školy, kde je v červenci 40 stupňů a ani kousek stínu? Máme pozvaného zahraničního trenéra, pro výuku baletu ředitelku Ústeckého baletního souboru, pro tanec známou teplickou učitelku tance Nikolu Dufkovou. Všem jim mám říct, že tréninky budou na venkovním hřišti v ohromném vedru a bez jakéhokoliv zázemí?"

I ona míní, že město mohlo najít jiné prostory pro očkovací centrum. „Já očkovací centrum vítám, ale ne na úkor posledních zbytků sportu. Proč se nevyužijí například lázně, kterých je v Teplicích víc než dost? Momentálně asi příliš využité nejsou. Je tam i zázemí jako ordinace a podobně. A co bude, až se rozvolní opatření a lidé i děti se budou moci vrátit do vnitřních sportovišť? V Teplicích budou mít smůlu, protože v hale bude očkovací centrum? Je smutné, jakou prioritu má v Teplicích sport obecně."

Hokejisté si podle slov svého předsedy Martina Cimrmana s nastalou situací poradí. „My už snad budeme mít vlastní prostory. A pořád zbývá škola Na Stínadlech a Švabinka. Takže pokud to bude možné a bude led, kempy budou."