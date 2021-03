Co po překvapivém výsledku říkali trenéři obou týmů? Spokojenější byl pochopitelně Jakub Němec, kouč domácích.

Tomáš Künzl (asistent trenéra Svarog FC Teplice): Měli jsme zkušenosti, že v Mělníku je vždy trochu specifické utkání. Soupeř se zatáhl a snažil se vyčkat na brejkové situace nebo jednoduché vyhození na pivota, aby se dostal na útočnou půli. Měl 4 střely na branku a vstřelil 3 góly. My naopak šancí a střel měli dost, ale buď jsme finální řešení vyhodnotili pozdě, nebo tam měl soupeř nohu a na poslední chvíli odbránil. Utkání si musíme vyhodnotit a ponaučit se z toho. Tyhle situace a řešení budou hlavně v play off podobné a my je musíme v rozhodující chvíli správně vyřešit.

Jakub Němec (trenér SK Olympik Mělník): Musím kluky na maximum pochválit. Předvedli jsme heroický výkon a Teplice jsme našim nasazením zaskočili. Od začátku jsme věřili, že dnes můžeme zvítězit, za tím jsme celý zápas šli. Všichni hráči na hřišti nechali úplně všechno, tak by to mělo vypadat. Konečně jsme předvedli dozadu bezchybný výkon, soupeře jsme nepouštěli do větších šanci. Většinu střel kluci díky výbornému pohybu zablokovali. Když už něco prošlo tak to pochytal skvělý Šanda. Navíc jsme dopředu přidali kvalitní nadstavbu. Kluci si vítězství zasloužili. Jsem hlavně rád, že to bylo podtrženo vynikajícím výkonem.