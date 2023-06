Na konci příštího týdne se v Teplicích rozehraje 16. ročník mezinárodního šachového turnaje Teplice Open. Startovat na něm má až 250 šachistů z 38 zemí, díky čemuž se řadí k nejlepším tuzemským podnikům. Pořadatelský klub ŠK Teplice ale zamítl žádosti ukrajinských šachistů. „Ukrajinský prezident Zelenskyj vydal nařízení, podle kterého muži v branném věku nemohou vycestovat ze země. Souhlasím s ním," vysvětlil hlavní organizátor a zakladatel turnaje Pavel Kirs. Ruské sportovce ale na startovní listině najdete.

Šachový turnaj Teplice Open | Foto: se svolením ŠK Teplice

Turnaj Teplice Open má velkou prestiž, je srovnatelný s řadou světových závodů, podporuje ho i město Teplice. Kromě Afriky a Antarktidy jsou zastoupeny všechny kontinenty, živě přenášené partie sledují po celém světě tisícovky nadšenců. Kapacita pro zájemce byla naplněná už dva měsíce před startem, ukrajinští sportovci ale mají smůlu. „Ženy, junioři do 18 let a senioři nad 60 let klidně hrát mohou, ale přihlásil se jen jeden dvanáctiletý kluk," oponoval Kirs na sociální síti Facebook.

Muži v branném věku si v lázeňském městě šachové partie neužijí, pořadatelé jim start zakázali. „Prezident Zelenskyj vydal nařízení, podle kterého muži v branném věku nemohou vycestovat ze země. Zdůvodnil to velkými ztrátami na životech. Můj osobní názor je ten, že by ukrajinští muži v branném věku měli bojovat se zbraní v ruce na bojišti za svou zem, ne v klídku se dřevěnými figurkami v ruce na šachovnici za peníze," napsal Kirs otevřeně své stanovisko.

„V současné situaci by Ukrajinci neměli opouštět svou zem, měli by být připraveni na možné nasazení a mobilizaci. Naši mladí dobrovolníci jezdí bojovat za jejich vlast. Mnohdy se vrací těžce zraněni, nebo dokonce za Ukrajinu položili život. A jejich ukrajinští vrstevníci by chtěli v zahraničí hrát šachy? Já souhlasím s prezidentem Zelenským. V této pro Ukrajinu těžké době, by bojeschopní muži jejich vlast opouštět neměli," přidala teplická šachová persona.

Víte, že mezinárodní federace FIDE loni v březnu potrestala velmistra Sergeje Karjakina půlročním zákazem činnosti za schvalování vojenského útoku? Už předtím federace odebrala Moskvě pořadatelství šachové olympiády a kongresu FIDE.

Paradoxní je, že ruští šachisté, tedy reprezentanti země, která Ukrajinu bezprecedentně napadla, na turnaji Teplice Open startovat můžou. Pavel Kirs má i pro tento postoj pořadatelského klubu odůvodnění. „Rusové, kteří jsou na startovní listině, hrají samozřejmě za jiné federace. GM Demchenko, který je na naší startovce jediný ruský velmistr hrající za FIDE, je jedním ze 44 ruských šachistů, kteří poslali Putinovi otevřený dopis, v němž odsuzují ruskou agresi a vyjadřují solidaritu s Ukrajinou."

Pravdou však je, že řada ruských šachistů zákaz startovat pod FIDE obešla tím, že pod hlavičkou Ruské šachové fedarace přešla pod asijskou konfederaci. Změna byla přijata v únoru tohoto roku na kongresu v Abú Dhabí. Změna vstoupila v platnost od května.

Rozhodnutí pořadatelů budí na sociální síti velké rozčarování nejen mezi českými šachisty, ale i mezi těmi zahraničními. „Je to ostuda, turnaje se již účastnit nebudu," reagoval mostecký šachista Jan Vykouk.

Svůj názor sdělila také Lenka Ptáčníková, islandská šachová velmistryně, která do roku 2004 reprezentovala Českou republiku. „Osobně si myslím, že druhým nepřísluší posuzovat, zda je morální, či nikoli, aby Ukrajinci hráli mimo svou zem. Toto si musí vyřídit s Ukrajinou oni sami. Možná svoji zemi ubrání, možná ne. My je můžeme v boji podpořit, ne nutit."

Podle Kirse v minulosti na turnaji Teplice Open startovalo mnoho Ukrajinců. Současná situace je ale prý jiná. „Byl bych nerad, aby se nepřítomnost velmistrů z Ukrajiny brala jako něco protiukrajinského. Divím se, že se nepřihlásilo více ukrajinských juniorů. Jen jeden. Tam by problém samozřejmě nebyl."

Kirs uznává, že turnaje je o ukrajinské velmistry ochuzen. „Oni ale porušují příkaz svého prezidenta o zákazu vycestování. Představte si, že by nás napadli Rusové a naši muži v branném věku by se chtěli přihlásit třeba na turnaj ve Švýcarsku. Jak by se těmto lidem asi říkalo?"