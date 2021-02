Tepličtí jsou nyní třetí, Liberci patří pátá příčka. Do střetnutí jde jako favorit celek z lázeňského města, který před měsícem v prvním vzájemném souboji vyhrál 6:0.

„Teplice jsou velmi silný tým, nabitý cizinci. Musíme velmi těsně a aktivně bránit. Soupeři to budeme chtít co nejvíce znepříjemnit naší hrou, našim cílem je uhrát co nejlepší výsledek. Všichni se na zápas těší a věřím, že předvedeme kvalitní týmový výkon," vyhlíží páteční utkání trenér Liberce Aleš Benek. Na hřiště nepošle to nejlepší, co má k dispozici. „Proti Teplicím dostanou příležitost hráči širšího kádru, protože jsme předchozí důležitý duel v Brně zvládli. Věřím, že to pro nás bude poučný zápas a všichni hráči, kteří nastoupím nasbírají potřebné zkušenosti k tomu, aby se mohli zlepšovat," přidává.

Kouč Svarogu Eloy Alonso nečeká lehký zápas. „Soupeř je ve skvělé formě, má za sebou dvě po sobě jdoucí vítězství. Naposledy to na domácí půdě hráči Liberce velmi zkomplikovali Spartě, když podlehli jen těsně 3:4. Víme, že to bude těžké."

Ani Tepličtí nebudou kompletní. I proto Alonso tuší, že v Liberci bude muset jeho mužstvo odvést stoprocentní výkon, pokud chce naplno bodovat. „To je pro nás důležité, abychom šli s dobrým pocitem do dalších utkání s velkými favority soutěže – Slavií a Chrudimí.“