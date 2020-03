Trenérský tým amerických fotbalistů Blades Ústí posílil Texasan Mike Sholars. Hlavním trenérem pro sezónu 2020 sice zůstává Daniel Leško, tak komplexní sport, jakým americký fotbal bezesporu je, ale potřebuje mnohem více než jednoho trenéra. Každý klub tak má proto celý tým koučů, takzvaný coaching staff, jedním novicem je rodák z amerického Texasu Michael Ray Sholars. Zkušený kouč fanouškům slibuje především čerstvý vítr v útoku Blades.

Nová trenérská posila amerických fotbalistů Blades Ústí Mike Sholars | Foto: Archiv sportovce

Co byste o sobě pověděl fanouškům, kteří vás neznají?

Do Evropy jsem přišel jako profesionální hráč a začal svou kariéru ve švédské Uppsale. Měl jsem to štěstí, že jsem mohl okusit nejvyšší úroveň evropského fotbalu. Opravdu věřím, že tento sport dokáže vštípit skvělé vůdcovské dovednosti. Když se hraje správně, s tím správným duchem a jednotou týmu, je to velmi silný zážitek jak pro hráče, tak pro diváky. Americký fotbal je prostě ultimátní týmový sport.