„U hraní FIFY se vytvořila kostra týmu, takže jsme opravdu vznikly trošku jinak, než běžně týmy vznikají," usmívá se brankář a vedoucí Alois Lněnička. „Každý večer jsme pařili, až jeden den přišla řeč na to, jestli bych nechtěl za kluky do Mostu zahrát si fotbálek proti chlapům, kteří si chodí zakopat do haly ve Velebudicích. Takhle jsme chodili každý pátek, až jsem klukům nabídl, jestli nechtějí založit futsalové mužstvo," pokračuje třiadvacetiletý sportovní nadšenec z Teplic.

Kostru týmu kromě něj tvořili Ondřej Kopecký (20 let), Petr Bohó, Petr Kavický (18) a Matěj Kurcin (18). Posledně tři jmenovaní hrají Českou ligu dorostu za Mostecký FK. „Tým se pak doplnil mými kamarády. Převážně těmi, kteří se mnou hráli v Proboštově. Byli to Tomáš Zacharda (22), Adam Kopecký (21) a Jakub Pelc (28). Později se přidali Lukáš Innemann (27), Michal Broskovic (29) a Alexandr Makula (19). Ti jsou z různých futsalových a fotbalových soutěží," informuje Lněnička.

FC Elite Teplice, ilustrační snímek.Zdroj: archiv klubu

V první soutěžní sezoně hrály Teplice 1. třídu. „Po šesti zápasech jsme byli pátý. Kvůli pandemii se ale soutěž nedohrála. Od příštího ročníku budeme v krajském přeboru. Celá parta se shodla na tom, že tahle soutěž pro nás bude nejlepší, chceme se jako tým posunout o něco výš. Určitě nebudeme mezi nejlepšími, ale myslíme si, že nám zápasy v krajském přeboru dají víc, že nás tahle soutěž hodně naučí."

Lněnička zároveň věří, že Elite nebudou hrát druhé housle. „Po fyzický a technický stránce jsou kluci hodně vybavený. Spíš nám chybí ta taktická část. Proto hledáme trenéra, který by nás učil standardky, rozestavení, prostě celkově taktiku. Už jsme jednoho oslovili, ale zatím nevíme, jestli k nám půjde. Nechci říkat jméno, ale má z Balticflory hodně zkušeností s nejvyšší českou soutěží. Byl bych rád, kdyby nám na nabídku kývl, protože jsem ho jako hráče obdivoval, je to i skvělý člověk."

Vedoucí FC Elite Teplice kromě trenéra shání také sponzora. Dobře si totiž uvědomuje, že vyšší soutěže stojí peníze. „Když tým nechce hrát úplně dole, tak to něco stojí. Hala, rozhodčí, startovné, cesty na zápasy. Ale najít v dnešní době sponzora je strašně těžké. Problémy mají i prvoligové týmy. Celkově v naší zemi podpora sportu od firem upadá, spíše se peníze dávají do esportu. I když rád pařím, tak je to pro mě nepochopitelný," kroutí Lněnička hlavou.



S žádostí o podporu iniciativně oslovil firmu, ve které pracuje. Souhlas ředitele pobočky prý zatrhlo vedení v Japonsku. „Mrzelo to mě i jeho. Pomáhal mi vše vyřizovat. Když to nevyšlo, tak dodal, že sám jako trenér mládeže Bohemians vidí, jak se k sponzoringu teď firmy staví. Přesto doufám, že někoho najdu. I kdyby dal jen pár korun, tak nám to pomůže. Já do klubu pořád peníze dávat ze svého nemůžu, takovou výplatu neberu. I když partnerka mi dává volnou ruku, protože vidí, jak moc ten sport miluju."



Na podzim Elite čeká nejen start v krajském přeboru, ale také zájezd na amatérský turnaj na dalekou Mallorcu. „Pro nás je to asi zatím největší událost v historii klubu. Celkově na turnaji bude přes 40 týmů z celého světa. Turnaj bude trvat týden, už se na něj moc těšíme. Úspěch bude druhořadý, především půjde o stmelení týmu, bereme i rodiny."

Turnaj na Mallorce.Zdroj: archiv klubu

FC Elite Teplice můžete sledovat i na facebooku, kde má tým svou stránku. „Dáváme tam různé novinky. Teď si hlavně přejeme, aby co nejdřív skončila tahle nedobrá doba a my mohli zase hrát. A také věříme, že si pak lidi, kteří futsal milujou, najdou cestu do haly na naše zápasy," uzavírá Lněnička.

