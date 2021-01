V oficiálních výsledcích Jindřicha nenajdete, junioři jeli svůj závod, i když na trati byli s těmi nejlepšími. Pro studenta z Teplic to byla škoda, možná by své snažení přetavil v "placku"!

"Myslím, že Pavlův lounský žlutočerný dres a jeho tyrkysovou přilbu, lze na záznamu České televize jen těžko přehlédnout. Jsme na Pavla hrdí.

Doufáme, že i junioři dostanou příležitost ukázat výsledky své tvrdé tréninkové přípravy na konci ledna v Belgii na MS juniorů. Držíme nejen Pavlovi, ale všem reprezentantům palce, ať se MS v této turbulentní době v plánovaném rozsahu uskuteční a dosáhnou na co nejlepší výsledky," napsal na facebookovou stránku Stadionu Louny trenér Milan Chrobák, pod kterým se Jindřich už několik let připravuje.



"Byl to hodně těžký závod, ale i přes tu chybu jsem nepanikařil, věděl jsem, že si to v tom těžkém úseku zase zpátky dojedu. Snažil jsem se zůstat v klidu a jel dál. Dneska mi to sedlo a vyšlo to," řekl serveru MTBS Boroš, který vyhrál šampionát už v letech 2017 až 2019. "Mladá konkurence přibývá," okomentoval počínání Jindřicha a dalších nadějí tuzemského cyklokrosu.

Ondřej Holl