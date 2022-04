„Udělat poslední krok bývá nejtěžší, to se teď ukazuje. Dvě možnosti jsme bohužel nevyužili, zbývá poslední. Věřím, že když budeme pokračovat v naší hře a přidáme k tomu proměňování šancí, tak z Plzně přivezeme postup do finále," je optimistický brankář Teplic Michal Hůla.

V postup do finále pochopitelně věří i Plzeňští. „Slíbil jsem našim plzeňským fanouškům, že uděláme všechno pro to, abychom postoupili do finále. Tenhle sport děláme pro ně, takže věřím, že nás v pátém zápase podpoří, jak nejlíp umí. Bude to znovu náročný zápas, jako ty předchozí. Poslední tři zápasy trvaly téměř tři hodiny a je to pro nás náročné, takhle dlouho se soustředit. Musíme bojovat a věřím, že to dobře dopadne," vzkazuje fandům Plzně Gabriel Rick.

Co bude pro Teplice důležité v boji o postup?

1. Udržet koncentraci po celý průběh zápasu. V minulých duelech série se stávalo, že Svarog na chvíli vypadl ze hry, vinou čehož se dopouštěl laciných chyb. Plzeň je umí trestat. V hale Lokomotivy navíc Teplické nečeká přátelské prostředí, vůči fanouškům musí být hráči naprosto imunní. Až na výjimku v podobě gólmana Hůly výhodou Svarogu je to, že hráči nerozumí česky.

2. Nedělat zbytečné fauly. Felipinho viděl druhou žlutou kartu v předchozím zápase za faul, situaci měl s vědomím již obdrženého žlutého napomenutí řešit jinak. Oslabení jeho spoluhráči zvládli, hrát v něm ale stojí spoustu sil, stejně jako je psychicky náročné bojovat na hřišti s vědomím, že tým má na svém kontě rostoucí počet akumulovaných faulů.

3. Proměňovat šance! Jasně, pět branek do sítě Plzně je v pondělím utkání slušnou vizitkou, dvě z nich ale Svarog dal až v drtivém finiši, kdy hrál vabank. V řádné hrací době se při šancích trápil, pálil i ty vyložené. Na tomto místě je ale nutné uznat, že brankář Interobalu Vahala patří i s teplickým Hůlou ke špičce tuzemské ligy.

4. Dohrávat akce až do konce. Zahraniční hráči mají teatrálnost v krvi, často je ale na škodu. Snaží se vybojovat akumulovaný faul i za cenu přifilmování, mnohdy by ale mohli ještě v akci pokračovat, což by bylo ku prospěchu mužstva. A možná, že by sudí faul v tomto případě pískli, filmování nesnáší.

5. Mít trošku sportovního štěstí. Ve vrcholovém sportu rozhodují detaily, mnohdy se jedná opravdu o sportovní štěstí. V duelu vyrovnaných týmů hraje tento faktor velkou roli. Štěstí je samozřejmě potřeba jít naproti.