"U nás je tento závod velmi oblíbený. Na Nový rok se běžel už po padesáté šesté!" přibližuje Ladislav Navrátil z Košťan, který v minulosti také okusil atmosféru nevšedního podniku. "Já spíš symbolicky. Ale máme několik srdcařů, kteří běhají pravidelně. A právě ti dokázali zachovat tradici," pokračuje Navrátil.

Na start, který je vždy u Sokolovny, se postavila pětice Miroslav Denk, Jaroslav Rokos, Martin Dvořák, Vladimír Vaško a Ivana Hurčíková. "Bylo to tentokrát symbolické, protože vinou vládních restrikcí je celá řada atrakcí zakázána. Ale jsme rádi alespoň za to, že se závod vůbec díky té pětce konal."

Jak v minulosti Novoroční maškarní běh vypadal? "Účastnila se třeba i stovka lidí, jezdili k nám závodníci i z Teplic a okolí. Běhá se v maskách, start je před Sokolovnou, kde je pak i cíl. Závodníci proběhnou celé Košťany, zastávky mají v hospodách, u rodin známých a kamarádů. Vždy dostanou výslužku, takže doběhnutí do cíle je zajímavé; někdo doběhne, někdo dojde," usmívá se Navrátil.

Běžci běhávali za traktůrkem, na kterém seděl bubeník. "Letos traktůrek bohužel nebyl, hromadné akce jsou zakázané. Běžci měli alespoň píšťalku. A ještě perlička - v minulosti se stávalo, že někteří závodníci proběhli linkovým autobusem, to bylo takové zpestření."

Tentokrát si pětka srdcařů musela odpustit to, na co se závodníci těší - posezení v restauraci po doběhnutí. "Všichni věříme, že za rok už to bude dobré, že se závod bude moct konat v plném rozsahu," doufá Navrátil.