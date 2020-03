Petru Hejdukovi, který téměř celý svůj život zasvětil cyklistice, bylo teprve 68 let. V mládí na kole jezdil, později se věnoval trénování a pořádání závodů. Jeho synem je Stanislav Hejduk, který i díky svému tatínkovi patřil k tuzemské cyklistické špičce.

Se závoděním začínal Petr Hejduk jako malé dítě. "Pamatuji si na svůj první závod na Letné, to byl rok 1962. Jezdil jsem od malička. Ten závod jsem vyhrál buď já, nebo Milan Chrobák, který je teď duší lounské cyklistiky," vzpomínal muž, který se významně zasloužil o rozvoj cyklistiky v Teplicích, před dvěma roky v rozhovoru pro Týdeník Směr.

Jeho kariéra pokračovala ve Vysokém Mýtě a Mladé Boleslavi, kde se dokonce dostal do reprezentace. Nezastavilo ho ani vážné zranění oka. "Nemohli jsme být profíci, někdo tak byl elektrikář, někdo hasič, ale věnovali jsme se hlavně cyklistice. Dokonce jsem se dostal až do cyklokrosové reprezentace, i když jsem na žádný velký šampionát nejel. Měl jsem tu čest jezdit a kamarádit se s hvězdami typu Fišery a Šimůnka."

Později se ale vrátil domů na sever. "Oženil jsem se a začal dělat ve Favoritu Teplice, dříve TJ Krupka. Když pak oddíl

skončil, založil jsem se švagrem Prokůpkem cyklistickou prodejnu HPM, to byl teprve duben 1989. Vlastně jsme byli první soukromníci. Zároveň jsme založili oddíl cyklistiky, kterým za dlouhá léta prošlo několik stovek lidí."

Hejdukův oddíl zaznamenal celou řadu úspěchů, vychoval spoustu dobrých cyklistů. "Největší úspěchy byly, když můj syn Standa byl v reprezentaci a byl dvakrát vyhlášen

nejlepším sportovcem Teplic a mnohokrát startoval na MS světa a Evropy. Dalším velkým úspěchem v trenérské práci bylo družstvo starších dorostenců ve složení Bečka, Veselý

a host z Mostu Trunschka, které se stalo nejúspěšnějším oddílem v rámci ČR a zúčastnili se také MS v cyklokrosu. Další medaile z MČR přivezli Dlouhý a Kubáč."

Petr Hejduk byl nejen výborný trenér, ale i skvělý pořadatel. Do Teplic pravidelně lákal špičkové závodníky, jeho podniky se těšily mezi diváky velké oblibě. "Začali jsme cyklokrosem, byly tu MS republiky dorostu, pak jsme přešli na horská kola, dvakrát v Teplicích bylo MS republiky. Byla tu opravdu přední esa, olympijské vítězky z Číny, mistr světa

Hermida, dále celá světová špička. Vyvrcholením byl start Petera Sagana. Uspořádali jsme přesně 100 závodů. Stý byl ten Saganův, kdy Teplice zaplavila „saganománie“. Rád na

to vše vzpomínám. Neskutečným zážitkem bylo i pořádání Závodu míru, moc nás to bavilo. V Teplicích tenkrát vyhrál Erich Zabel. Celkově vyhrál Scarponi, který nedávno tragicky zahynul. Během toho závodu tu bylo snad 10 tisíc lidí, bylo to veliké," pyšnil se Hejduk. A zcela oprávněně.

Poté, co Sagan, mnohými označovaný jako Messi na kole, pobláznil Teplice, rozhodl se Petr Hejduk s pořadatelstvím závodů přestat. Proč? "Únava, věk, už není progres. Mladí lidé mají lepší nápady. Nechtěl jsem jít do rizika a ztotožnit se s trendem, že tu postavíme šutry, pak někdo spadne a zraní se. Chtěl jsem přírodní trať, ne věci, které se mi nelíbí. Jsem

rád, že se mi podařilo přitáhnout v Teplicích závodníky a lidi na atraktivní místa, zkrátit závody, aby nebyly tak dlouhé. Ale zpět k otázce: zkrátka jsem se už cítil unavený, už bylo i obtížnější shánět sponzory. A po té účasti Sagana jsem se navíc cítil na vrcholu," vysvětloval před dvěma roky.



Milované cyklistice se ale věnoval nadéle; pomáhal svému synovi Standovi ve Veloškole, která učí jezdit děti na kole, pořádal závody pro děti, jejichž mottem bylo "Lepší sportovat, než fetovat". Zároveň se staral o svou maminku, jejíž věk překročil stovku.



Petra Hejduka do konce života mrzelo, že v Teplicích je minimum cysklostezek. "To je velký problém. S dětmi jezdíme v háječku, na silnici s nimi pochopitelně nemůžeme. Víte, město Teplice nám hodně pomáhalo s pořádáním závodů, podporovalo nás, ale co se týče cyklotras a takového toho žití pro cyklisty, tak to je v Teplicích velký, velký problém."