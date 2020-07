„V tuto chvíli můžeme prozradit čtyři hráče, jimiž jsou Petr Jíra, který bude mít na starost i sportovní věci kolem áčka, Angel Krstev, Jiří Gombár a z polské nejvyšší soutěže se nám vrátí odchovanec Kamil Charousek,“ prozradil místopředseda zapsaného spolku Jiří Sochor na setkání s fanoušky.

„Volal jsem Radku Dudovi, který mi řekl, že se mám ozvat v září,“ přidal s úsměvem člen klubového managementu Petr Jíra.

Trenérem bude Petr Martínek, od 12. srpna bude tým trénovat dvakrát týdně s tím a odehrát by měl tři až čtyři přípravné zápasy s druholigovými soupeři. „Cílem bude postup do druhé ligy,“ vyhlásil Sochor.

Klub chce zachovat dosavadní servis pro fanoušky. „Chceme hrát na hlavní ploše arény. Rámcovou představu o rozpočtu máme, ale v následujících dnech ji musíme zfinalizovat a samozřejmě budeme i dál oslovovat partnery, kteří by mohli slyšet na to, že klub nebude přebírat závazky akciové společnosti. I zapsaný spolek má závazky ve výši zhruba sedmi milionů, které bychom chtěli do dvou let umořit.“

Piráty dohnala spirála dluhů. Zhruba padesáti hráčům dluží téměř 11 milionů. Na třicetiprocentní splacení dluhů hokejisté nekývli, a proto se museli první ligy vzdát. „Do 31. července zašleme na svaz, že končíme v Chance lize, a příští týden ke všemu vydáme podrobné stanovisko,“ poznamenal předseda výkonného výboru spolku Daniel Badinka.