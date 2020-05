V Krupce se v minulosti hrála 3. liga. Oddíl by se do ní chtěl v příštích letech vrátit, další týmy by chtěl mít v předních krajských soutěžích. "V Krupce se vždy hrál kvalitní stolní tenis, měl tradici. Za totalitního režimu se tady odváděla kvalitní práce s mládeží. Jsem velice rád, že se mi podařilo na tuto éru navázat. Za 5 let, co jsem tuto práci v oddíle opět začal dělat, se mi podařilo vychovat spoustu dobbrých hráčů a hráček. Ti ovšem buď kvůli škole, nebo jinému sportu stolního tenisu nechali. Je to škoda, ale přesto dál bojujeme. Věřím, že naši mladí hráči, například Matyáš Oravec, Terka Ajdini a další budou udržovat i nadále tradici krupského stolního tenisu v povědomí. A to nejen v našem regionu, ale i v rámci republiky a v Evropě," je i v těžkých časech Brožek optimistou.

Minulý ročník z pohledu umístění třech vašich týmů jako úspěšný hodnotit nemůžete…

Před sezonou jsme pustili naše dva klíčové hráče hrát do zahraničí, čímž jsme hodně citelně oslabili. Dostali příležitost mladí dorostenci – Terka Ajdini a Vašek Vítů. Bohužel se nám soutěže se třemi oslabenými kádry nepodařilo v soutěžích udržet, cíle jsme nesplnili. Nicméně ještě čekáme na rozhodnutí krajského svazu, jak to bude s nedohranými soutěžemi, s postupy a sestupy. V nastávající sezóně nejspíš budeme hrát Krajský přebor 1. třídy, Krajský přebor 2. třídy a Regionální přebor 1. třídy. Pokud tedy vše přihlásíme.



Tereza Ajdini vám ale dělala velkou radost, že?

Ano. Celou sezonu výkonnostně rostla. Dařilo se jí v 1. lize žen za SKP Ústí nad Labem, kde hostovala, i divizi mužů za Krupku. Na republikovém žebříčku se dostala na 13. místo. Na republikovém bodováku byla bronzová, nakoukla do juniorské reprezentace, s níž se zúčastnila turnaje světového okruhu Czech open v Hodoníně. V anketě Sportovec regionu Teplicka byla třetí. A v příštím ročníku bude hrát extraligu! Vzhledem k tomu, že v nedohrané soutěži skončily ženy Ústí na skvělém třetím místě a měly šanci na play off, rozhodl výkonný výbor ČAST, že budou v příštím ročníku hrát extraligu! Terka v hodnocení ELO skončila jako jednička týmu. To vše nás samozřejmě moc těší.

Ale v příštím ročníku už si tedy za Krupku nezahraje.

To je pravda, jako hráčka extraligy už nebude moct hrát soutěže mužů. Jak jsem již naznačil - čas ukáže, jestli budeme moct postavit dva, nebo tři týmy do soutěží.



Kolik máte členů v oddíle?

Teď jsou to tři týmy, cca 35 hráčů. Včetně mládeže.



Které nadějné mládežnické hráče ještě v klubu máte?

Mezi ně patří určitě Vašek Vítů. Jen začal hrát fotbal a pingpong šel u něj stranou. Ale stale tvrdím, že je to jeden z největších talentů posledních let v Ústeckém kraji. Nastoupil v divizi mužů, kde byl velikým pomocníkem. A na turnajích kraje take sbíral medaile. V minulé sezoně nezahálely ani další děti z mé stáje. Matyáš Oravec a Filip Jankura sbírali medajle v nejmladší kategorii.



O Krupce se říká, že radnice sport hodně podporuje.

To je pravda! S městem Krupka máme skvělou spolupráci. Bez přispění města bychom nemohli mít tak skvělé podmínky, které máme. Jsou jedny z nejlepších v kraji. Městu patří velký dík!



A nedotkne se vašeho oddílu nějakým způsobem ekonomická krize při současné situaci?

Po finanční stránce až teprve čas ukáže, jak tady vše dopadne. Už mám informace, že u některých sponzorů dojde k šetření, což se nás určitě nějak dotkne.

Jak jste vlastně prožívaly těžké chvíle v karanténě?

Vzhledem k tomu, že nám stale chodí nové děti, které se stolním tenisem začínají, tak se již do období před karanténou něco naučily. Po dvou měsících bez tréninků u stolu to budou mít mnozí těžké, aby se dostaly na svoji herní úroveň. Budeme muset zabojovat, podmínky máme všichni stejné. Byl jsem v tom období v kontaktu s dětmi přes WhatsApp. Poslal jsem jim nějaká videa, co můžou doma samy dělat s pálkou a míčkem. Ne každý spolupracoval a komunikoval stejně. Nicméně toto bylo hlavně na rodičích. Ti měli dbát na to, aby se děti hýbaly.



Jak se udržovala Tereza Ajdini?

Byla skvělá. Dostala ode mne individuální plán, který k mé spokojenosti beze zbytku plnila, navíc si ještě přidávala. Za pomoci rodičů jsme u nich doma v rodinném domku zřídili provizorní hernu, kde denně trénovala. Vzhledem k jejímu postavení žebříčku a ambicím to bylo velmi přínosné.