Základní část letošního ročníku Fortuna Beach Soccer League nabídla neskutečný boj opostupové pozice do Final Four. Tepličtí se však mezi čtyři nejlepší nakonec nedokázali probojovat.

Už po prvním hracím víkendu bylo zřejmé, že závěr dlouhodobéfáze přinese extrémně vyrovnanou situaci. Mužstvo plážové kopané SK Bosnia Online EU Teplice bojovalo v Praze o postup do Final Four. Minulý víkend se v Beach Aréně na Radlické ulici odehrála závěrečná etapa základní části nejvyšší tuzemské soutěže FORTUNA BEACH SOCCER LEAGUE.

Do prvního duelu proti vítězi základní části BS Villagers Uherské Hradiště naskočily Teplices velkou aktivitou a dovedly utkání do vítězného konce 8:7. Denis Laňka nasázel Villagers pět branek, k němu se přidal se dvěma zásahy Jan Ruda. Důležitou branku v tomto utkání zaznamenal Daniel Salák.

„Utkání s Villagers bylo vyrovnané a zaslouženě jsmeho vyhráli 8:7. Posily Denis Laňka a Lukáš Krok oživily hru," prohlásil šéf Teplických Adnan Beganović.

Další utkání se odehrálo stejný den proti reprezentaci ČR U20. Z prvního pohledu se zdálo, že půjde o rutinu a zisk bodů by pro Teplice neměl být problém. Pravdou byl opak. Nejvíce vyhrocené utkání pro SK Bosnia Online EU Teplice a jejího útočníka Jana Rudu, který si vysloužil červenou kartu v 26. minutě za úder do obličeje hráče reprezentace České republiky U20. Teplice zaznamenaly prohru 11:6.

„Jestli někde se stala velká chyba z naší strany, tak je to právě toto utkání. Mladí kluci pod vedením Michala Lukiče byli běhaví a velice šikovní do samého konce. Jan Ruda, byť byl faulován, se neměl vůbec sápat soupeři rukou do míst obličeje. Je to velká škoda, protože jsme mohli přes toto utkání postoupit do Final Four," štvalo Beganoviće.

Po dvou odehraných sobotních utkáních se Teplice se získem tří bodů dostaly do velmi složité situace. Jan Ruda vyfasoval stop vinou červené karty. Poté přišlo další nepředvídatelná situace v podobě zranění Jiřího Formánka, čímž byla základní čtyřka Teplic byla narušena. Čarovat musel Adnan Beganović, jeho úkolem bylo zajistit kvalitní náhradu a posílit mužstvo pro následující den, kdy se schylovalo k bitvě mezipražskou Ladronkou a SK Bosnia Online EU Teplice.

Do posledního utkání nastoupily Teplice ve zcela nové sestavě a o drama nouze rozhodně nebyla. Cíl Teplic před utkáním byl zcela jasný a to zisk tří bodů, které by znamenaly postup pro severočeský celek. Teplická Bosnia od samého začátku dotahovala pražskou Ladronku, jak v prvním i ve druhé třetině. Hlavní zlom nastal ve třetí třetině, kdy Teplice zvýšily aktivitu asrovnaly utkání na 6:6. V tříminutovém prodloužení nikdo nevsítil branku a tak došlo na penalty,ve kterých Václav Šlégr byl se svým mužstvem SK Bosnia Online EU Teplice štastnější a zvítězil.

V utkání s Ladronkou zaznamenal Denis Laňka čtyři branky a premiéra v dresu Teplic na výbornou dopadla pro Filipa Franka a Mohameda Layadiho, kdy oba vsítili po jednu branku do sítě pražské Ladronky.

„Poslední utkání byla jedna velká jízda. Hráčům patří velké díky i přes to, že nám vítězství v prodloužení nehrálo do karet. Nicméně Ladronka potřebovala vyhrát klidně i v prodloužení, a tak jsme se postarali o velký šok. Tradiční celek Final Four BS Ladronka Praha vypadl a nám zase nestačilo vítězství v prodloužení. Kdo se radoval? No přeci BS Bohemians 1905, které jsme porazili 6:3. Je to velká škoda, že nám vývoj nepřál. Určitě jsme na boj o titul měli. I přesto jsem spokojen a děkuji všem hráčům, fanouškům i partnerům klubu za podporu v letošní sezóně základní části letošní ligy," shrnul Beganović.

BS Villagers Uherské Hradiště – SK Bosnia Online EU Teplice 7:8

Sestava Teplice : Václav Šlégr 1 (C) – Jiří Formánek 7, Daniel Salák 8, Lukáš Krok 9, Denis Laňka11, Adrian Memeti 14, Jan Ruda 17, Muamer Mešić 22. Trenér: Adnan Beganović

Střelci branek: Denis Laňka 5x, Jan Ruda 2x, Daniel Salák.

Česká republika U20 – SK Bosnia Online EU Teplice 11:6

Sestava Teplice : Václav Šlégr 1 (C) – Jiří Formánek 7, Daniel Salák 8, Lukáš Krok 9, Denis Laňka11, Adrian Memeti 14, Jan Ruda 17, Muamer Mešić 22. Trenér: Adnan Beganović

Střelci branek: Denis Laňka 5x, Daniel Salák. Poz. Jan Ruda červená karta v 26. min

SK Bosnia Online EU Teplice – BS Ladronka Praha 7:6 pp.

Sestava Teplice : Václav Šlégr 1 (C) – Muamer Mešić 7, Daniel Salák 8, Lukáš Krok 9, MohamedLayadi 10, Denis Laňka 11, Petr Tancoš 14, Filip Frank 22. Trenér: Adnan Beganović

Střelcibranek : Denis Laňka 4x, Mohamed Layadi, Filip Frank.

Autor: SK Bosnia Online EU Teplice