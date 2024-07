Šéf klubu Adnan Beganović vyslovil jasné přání postoupit do nejlepší čtyřky a zaútočit na titul. V cestě za postupem mezi čtyři nejlepší je BS Villagers Uherské Hradiště, Česko U20 a BS Ladronka Praha. Tabulka FBSL po první etapě je pěkně zamotaná, šest týmů má šanci postoupit, což pochopitelně přinese náboj a pro diváky bude zajímavé sledovat napínavé souboje.

„Závěr základní části musíme zvládnout a postoupit. Nic jiného nebereme. V tuto chvíli se soustředíme jen na postup. Tým na to máme a byl by to skvělý návrat na ligovou scénu," prohlásil Beganović.

Závěrečnou část základní části soutěže můžou fanoušci sledovat přes livestreamTV.com. Hrát se bude v Beach Aréně v pražské Radlické ulici. Na klubovém webu Beganović prozradil, že Denis Laňka je již připraven se připojit k mužstvu a další skvělou zprávou pro Teplice je, že Lukáš Krok je také připraven zasáhnout dobojů o postup.

„Laňka a Krok výrazně oživí tempo hry. Mužstvo v této sestavě může porazit kohokoliv," prohlašuje Beganović. Teplice do svých řad přivádí bosenskou posilu, kterou je Muamer Mešić. „Mešić je kvalitní hráč, tak jsem zvědav, jak mu to půjde na písku," klade si otázku Beganović.

Teplické trio Šlégr, Ruda a Formánek se zúčastnilo s reprezentací České republiky v italské Tirenii International Beach Soccer Cupu, kde si zahrálo proti národním celkům Dánska, Estonska, Itálie, Francie a Litvy.

FORTUNA BEACH SOCCER LEAGUE 2024

13. 7. – sobota, 13: BS Villagers Uherské Hradiště – SK Bosnia Online EU Teplice, 17: Česko U20 – SK Bosnia Online EU Teplice

14. 7. – neděle 17: SK Bosnia Online EU Teplice – BS Ladronka Praha