Češi sice na úvod turnaje padli s mistrem Evropy z Portugalska (1:9), poté ale na penalty porazili Polsko (3:2) a v posledním duelu základní skupiny přetlačili Dánsko (2:1), díky čemuž se probojovali do čtvrtfinále. V něm sice padli 2:5 s domácí Itálií, vicemistry světa, ale v boji o pátou příčku si poradili se Švýcarskem (4:3), opět pomohl penaltový rozstřel.

Výběr trenéra Jaroslawa Jagielskiho si účast mezi elitou vybojoval druhým místem v divizi B. To, že se mu bude takto dařit, se rozhodně nečekalo.

„Jsme tým a konečně to výsledkově sedlo. Každý bojoval do poslední chvíle, každý hrál na své maximální úrovni. Pro všechny je to zároveň velký zážitek, je za námi opravdu hodně prestižní akce," prohlásili brankář Václav Šlégr.

Reprezentace plážových fotbalistů porazila Švýcarsko | Video: se svolením FAČR

V podobném duchu hovořil i Jiří Formánek, jenž byl v Itálii využívaný jako žolík. „Naše výborná parta bojovala do poslední vteřiny. Předvedli jsme své kvality a vybojovali krásné páté místo v Evropě. To je senzace!"

Reprezentační výkony Šlégra a Formánka nenechali klidného šéfa teplického klubu Adnana Beganoviće. „Oba hráli fantasticky. Šlégr vychytal několik přímých kopů, má dokonce asistenci na jeden gól. Formánek nastoupil do všech utkání. Ukázal velké zlepšení, zapracoval na rychlosti. Jsem z obou nadšený. Celkově je na reprezentaci vidět progres, za to zaslouží pan trenér Jagielski velké uznání."

Česko reprezentovali: Marek Matyáš Ďuriník (ČR U20), Patrik Malina (BS Bohemians Praha 1905), Václav Šlégr (SK Bosnia Online EU Teplice), David Fidrích (BS Dukla Praha), Jiří Formánek (SK Bosnia Online EU Teplice), Tomáš Huráb (BS Ladronka Praha), Miloslav Klíma (BS Bohemians Praha 1905), Andy Körtvélyeši (BS Bohemians Praha 1905), Jakub Pekárek (BS Slavia Praha) Petr Polanka (BS Dukla Praha), David Radosta (BS Bohemians Praha 1905), Lukáš Trampota (BS Slavia Praha).