Do nejvyšší soutěže plážové kopané se vrací teplické mužstvo SK Bosnia Online EU Teplice, jehož majitel Adnan Beganović je původem z Bosny a Hercegoviny. Ve FORTUNA Beach Soccer League 2024 se Severočeši utkají už za týden v Praze s mistrovskou Slavií, se Spartou a také s Duklou a Bohemkou.

Teplické mužstvo plážového fotbalu | Foto: SK Bosnia Online EU Teplice

Tepličtí jsou mistrem republiky z roku 2017 a trojnásobným účastníkem Ligy Mistrů plážové kopané, neboli Euro Winners Cup. Prestižní podnik hráli v letech 2017, 2018 a 2019.

Jaké mají „Bosňáci" ambice do budoucna? „Jsme zpět! V tuto chvíli se zaměřujeme na ligu, chceme postoupit mezi čtyři nejlepší do Final Four. Našim cílem je zaútočit na titul," prohlásil šéf teplického klubu Adnan Beganović.

Po čtyřboji s pražskými týmy na Teplice čekají celky Uherského Hradiště, reprezentace České republiky U20 a BS Ladronka Praha. V pražské beach aréně Radlická, kde se duely nejvyšší ligy v plážovém fotbale odehrávají, se fanoušci mohou těšit na pořádnou porci branek a parádiček na písku.

Utkání SK Bosnia Online EU Teplice v základní části můžou sportovní fanoušci sledovat na livestreamu, Final Four bude vysílat ČT sport.

Letošní sezónu Tepličtí zahájili turnajem, kterým se kvalifikovali zpět mezi elitu. Dokázali vyhrát kvalifikační bitvu se Spartou (6:3). Na turnaji zazářil Jan Ruda, který během dvou utkání nasázel 13 branek! Premiéru v dresu zaznamenala nová posila Zdeněk Holdy, který vsítil 7 branek a ukázal také své kvality.

Na koho se mohou tepličtí fanoušci těšit v dresu SK Bosnia Online EU Teplice? „Nominaci mužstva jsme ještě nezveřejnili. Kapitánem bude brankář Václav Šlégr. Dále

se fanoušci mohou těšit na Davida Černého, Denise Laňku, zmiňovaného Jana Rudu, Jiřího Formánka nebo Lukáše Kroka," informoval Beganović