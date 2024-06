Na úvod poměřily síly s úřadujícím mistrem BS Slavia Praha. Ve velice atraktivním utkání pro diváky se ujala vedení pražská Slavia, ale Teplice dokázaly vyrovnat a ujmout se dokonce vedení zásluhou branek Jana Rudy a Davida Černého. Nicméně Slavia se nevzdala a do konce utkání otočila stav utkání ve svůj prospěch na konečných 4:2. Při vyrovnávací brance Tepličtí reklamovali ruku u rozhodčího, ale marně. Od té chvíle se mužstvu SK Bosnia Online EU Teplice nedařilo vrátit do hry.

„V utkání se Slavií jsme nezačali nejlépe. Pak jsme se dostali do hry zásluhou branek Rudy a Černého, ale od chvíle, kdy jsme upozorňovali na ruku hráče Slavie, jsme utkání nezvládli emočně, řekněme. Nutno dodat, že na střídačce jsme měli dva nové hráče, kteří si beach soccer poprvé zahráli v životě a ukázali se dobře," prohlásil šéf teplických Adnan Beganović.

V následujícím utkání mužstvo SK Bosnia Online EU Teplice potvrdilo své kvality výhrou nad týmem Sparta Praha 11:3. Teplický brankostroj si tak připsal první 3 body v základní části FORTUNA Beach Soccer League 2024.

,,V utkání se Sparta jsme měli hru pod kontrolou a výsledek mluví sám za sebe. Radost mi udělali nový hráči Benda a Memeti, kteří si v premiéře připsali zásahy do sítě Sparty," měl důvod k úsměvu Adnan Beganović.

Následující den se teplické mužstvo dostalo do komplikované situace, kdy muselo odehrát utkání s BS Dukla Praha bez jediného hráče na střídání. Ve velice napínavém utkání měla Dukla více štěstí a získala cenou výhru 7:5.

„V utkání s Duklou jsem nemohl nikomu nic vytknout. Celé utkání hráči museli odehrát bez střídání, což je velice náročné kondičně. Takže svým způsobem pro mě jsou naši kluci vítězi, nicméně body si vzala Dukla," zdůrazňuje Beganović.

Následující utkání se utkala mužstva SK Bosnia Online EU Teplice a šestinásobný mistr Bohemians 1905. Od samého začátku byly Teplice hladové po výhře a utkání celou dobu měly pod kontrolou a zaslouženě zvítězily 6:3. Kanonýr David Černý nasázel hattrick a za ním se přidal bombardér Jan Ruda se dvěma zásahy. Důležitou branku vsítil i Jiří Formánek.

„V utkání s Bohemians jsme získali cenné body, které nás drží ve hře v boji o Final Four FORTUNA Beach Soccer League 2024, což jsme si stanovili jako prvotní cíl," shrnul Beganović, šéf teplické party.

Po čtyřech odehraných utkáních vede tabulku střelců teplický kanonýr Jan Ruda, který se o vedoucí pozici dělí s hráčem BS Ladronka Praha Tomášem Hurábem.

Tabulce základní části tedy po prvním hracím víkendu vládně Ladronka, která má na kontě čtyři výhry a 12 bodů. K jistotě Final Four by tradičnímu celku mělo stačit ještě jedno vítězství. Na druhém místě jsou s devíti body Villagers z Uherského Hradiště, kteří mají rovněž slušně nakročeno k bitvám o titul. Následují hned čtyři týmy, které se seřadily na šesti bodech. Jediná Slavia má o jeden odehraný zápas méně, jelikož duel se Spartou byl odložen na druhý hrací víkend. Bilanci dvou výher a dvou proher mají shodně Teplice, Dukla a Bohemians. Šest týmů si to tedy v polovině července rozdá o čtyři postupová místa. Dá se očekávat opravdu velká bitva!

Výkony teplických hráčů neunikly ani trenéru reprezentace České republiky. Nově se tak připojili k národnímu mužstvu Václav Šlégr, Jan Ruda a Jiří Formánek.

„To je skvělá zpráva! Trenér národního mužstva České republiky pan Jaroslaw Jagielski si vybral našeho kapitána Václava Šlégra a dále Jana Rudu a Jiřího Formánka. Kluci budou hrát v dresu lvíčat v nadcházejícím turnaji v Itálii!" těší Beganoviće.

Další část soutěže se odehraje 13. a 14. července, kdy Teplice poměří své síly s celky BS Villagers Uherské Hradiště, ČR U20 a BS Ladronka Praha.

BS Slavia Praha – SK Bosnia Online EU Teplice 4:2. Sestava Teplic: Václav Šlégr 1 (C) – Jiří Formánek 7, Zdeněk Holdy 8, David Černý 10, Adrian Memeti 11, Jan Ruda 17, Jaroslav Benda 22. Střelci branek Teplic: Jan Ruda, David Černý.

SK Bosnia Online EU Teplice – Sparta Praha 11:3. Sestava Teplic: Václav Šlégr 1 (C) – Jiří Formánek 7, Zdeněk Holdy 8, David Černý 10, Adrian Memeti 11, Jan Ruda 17, Jaroslav Benda 22. Střelci branek Teplic: Jan Ruda 4x, Jaroslav Benda 3x, Zdeněk Holdy, David Černý, Jiří Formánek, Adrian Memeti.

BS Dukla Praha – SK Bosnia Online EU Teplice 7:5. Sestava Teplic: Václav Šlégr 1 (C) – Jiří Formánek 7, Daniel Salák 8, David Černý 10, Jan Ruda

17. Střelci branek Teplic: Jan Ruda 4x, David Černý.

SK Bosnia Online EU Teplice – BS Bohemians 1905 6:3. Sestava Teplic: Václav Šlégr 1 (C) – Jiří Formánek 7, Daniel Salák 8, Mohamed Djebar 9, David Černý 10, Jan Ruda 17, Đenan Beganović 22. Střelci branek Teplic: David Černý 3x, Jan Ruda 2x, Jiří Formánek.

SK Bosnia Online EU Teplice – Střelci branek FBSL 2024: Jan Ruda 11x, David Černý 6x, Jaroslav Benda 3x, Jiří Formánek 2x, Adrian Memeti 1x, Zdeněk Holdy 1x

Autor: SK Bosnia Online EU Teplice