Plně obsazené nebyly především kategorie staršího žactva a dorostu. „To je bohužel trend posledních let,“ říká Marie Polívková za pořadatele. „Děti od dvou do šesti let se proběhly pro radost, časy se jim neměřily,“ přidala zajímavost.

Běžela se také štafeta 3x300 metrů, nově byla tato kategorie nazvaná „Boj o plyšáky“. Příští ročník se bude konat 9. září 2021.

Výsledky:

Předžactvo A 300 m: 1. Kejřová Markéta AK Duchcov a Slaměník Bořek – AK Duchcov; předžactvo B 300 m: 1. Provazníková Anna – AK Duchcov a Voráček Štěpán – TJ Krupka; elévové 300 m: 1. Lošťáková Ela – AK Louny a Valenta Jan – AK Duchcov; ml. žactvo 600 m: 1. Kovaříková Eliška – TJ Krupka a Laurich Lukáš – AK Louny; st. žactvo 1.000m: 1. Vávrová Veronika – AC Tepo Kladno a Herink Tomáš – AK Louny; Dorost 3.140 m : 1. Zahrádková Eliška – AC Tepo Kladno a Hřích Jan – AC Tepo Kladno; ženy do 34 – 3.140 m: 1. Dvořáčková Eva – Rozběhej Louny; ženy nad 35 – 3.140 m: 1. Kantová Olga – SPONA Teplice; muži do 29 – 5.940 m: 1. Spilka Václav – Malá Veleň; muži do 39 – 5.940 m: 1. Zbuzek Michal – Unipetrol; muží do 49 – 5.940 m: 1. Holub Stanislav – Sobědruhy; muži do 59 – 5.940 m: 1. Watzke Petr – Vita Sport.cz/ Teplice; muži do 69 – 5.940 m 1. Bečka Miloslav – Ústí nad Labem; muži 70 + 3.140 m 1. Vorlíček Rudolf – BK Běkodo Teplice; smíšená štafeta 3 x 300 m: l. Draci.