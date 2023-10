Krásné slunečné počasí a perfektně připravené kurty přivítaly účastníky „Pohádkového“ tenisového turnaje dvojic v Košťanech. Z vítězství se radovala dvojice Mádlík - Barták.

Pohádkový turnaj v Košťanech | Foto: se svolením Ladislava Navrátila

„Jak rychle běží čas, jsem si uvědomil, když mne začala hlodat myšlenka na další přípravu tenisového turnaje dvojic, který jsem letos nazval ‚Pohádkový´. Objednáno bylo příjemné počasí. Díky tomu se většina párů snažila o to více předvést to nejlepší, co si tělo pamatovalo bez řádné (neboli žádné) přípravy," začíná líčit hlavní pořadatel Václav Štark.

„Povzbuzovat přišly manželky, milenky, přátelé, mnoho dětí, takže tenistky a tenisté ukazovali zajímavosti, které se jen tak nevidí! Přihlásilo se čtrnáct deblů a jak už bylo řečeno, tenis možná hráli ‚virtuálně´. Přesto doufám, že se všichni dobře pobavili."

Jako každý rok patří poděkování městu Košťany, tenisovému oddílu TJ Sokol Košťany, propagaci zajistil p. F. Pelz, žízeň uhasit zařídil p. S. Červenec, o plné žaludky se staral p. J. Frühauf, sladké dobroty paní Kolafová, Denková a další dámy. Velký dík patří také p. J. Balcarovi a všem, díky kterým je radost tuto akci pořádat.

Autor: Ladislav Navrátil

Konečné pořadí: 1. Mádlík a Barták, 2. Bartoš a Červený, 3. Tischer a Winklerová, 4. Honza a Dana Chlebovčíkovi, 5. J. Novotná a V. Štark, 6. L. Červencová a Opatrný, 7. Kučera a P. Leksa, 8. Dvořák a Kašpar, 9. Červenec a Toman, 10. V. Vlková a Novák, 11. M. Soperová a R. Leksa, 12. J. Frühauf a H. Frühaufová, 13. Zd. Fričlová a K. Denková, 14. O. Opata a Zd. Opata.