Na jakých nejvíce exotických místech jste se potápěl?

Zatím jsem se na nějaká extra místa nepodíval. Mám za sebou samozřejmě Egypt, Řecko nebo Turecko, ale tam jsem byl především kvůli hloubce. Na Maltě nebo Korzice jsme se potápěli k vrakům a do jeskyní a na Tenerife a dalších ostrovech pak jsme se potápěli s delfíny, kulohlavci, rejnoky a želvami. Na žraloky moc štěstí nemám, vždy jsem je viděl jen z dálky. Na druhou stranu se mi stále otvírají možnosti, tak mám vysněných pár míst kde by to bylo opravdu hustý.

Která to jsou?

V Severním ledovém oceánu by se dalo potápět s kosatkami, v Egyptě se žraloky a na Antarktidě pod ledem.

Je nějaké místo, které je takřka sci-fi?

Z vyjmenovaných je v pohodě dostupný Egypt. Severní ledový oceán i Antarktida je už jen pro fajnšmejkry. Moc potápěčů se tam díky náročnosti nežene. Víc utrpení než krásy. Také vychytat náladu zvířat a období, kdy se tam objeví, není úplně jednoduché.

Platí u vás rovnice "čím větší neznámá - tím větší vzrušení nebo strach?"

Ano, čím větší neznámá, tím větší výzva. Ale vzrušení a strach je vždy potřeba naprosto ovládnout, jinak nebezpečí ještě zvyšuji. Takže nikdy nejdu do neznámé. Vždy musím mít srovnaný každou vteřinu a metr ponoru.



Zkoušel jste se potápět i s přístrojem?

Už jsem ho měl na sobě, ale nijak mě to nezaujalo. Chybí mi volnost - to free.



A co potápění za účelem zkoumání různých objektů, pozorování přírody? To vás taky baví? Nebo spíš na závodění, sportování, překonávání sebe samého? Cílem vždy bylo potápění pro zábavu. Závodní freediving je pro mě prostředek jak se zlepšit a ve větší volnosti si užít potápění se zvířaty nebo v jeskyních a vracích. Mám to štěstí, že závodní freediving mám částečně sponzorovaný. I proto je potápění za zábavou pro mě méně dostupné - i proto výlety do arktidy jsou zatím jen snem. Na druhou stranu tam rozhodně nepojedu nepřipravený - budu chtít být na špičkové úrovni.